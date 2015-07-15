哈萨克斯坦在历届大运会中的表现

哈通社阿斯塔纳7月15日电 哈萨克斯坦从1993年起第一次开始以独立体育代表团的身份参加大运会，今年的韩国光州大运会是哈萨克斯坦第12次参赛。在此次大运会中，哈萨克斯坦代表团以6金4铜的佳绩名列奖牌榜第11位，实现了历史性的自我超越。下面就让我们一起回顾历年来哈萨克斯坦在大运会中的表现。

1993年在美国水牛城举办的大运会上，哈萨克斯坦代表团仅以一枚银牌居奖牌榜第31位。

1995年在日本福冈举办的大运会上哈萨克斯坦以2枚银牌位居排行榜第33位。

在1997年和1999年的大运会上哈萨克斯坦代表团未夺得任何奖牌。 2001年北京大运会，哈萨克斯坦代表团以三枚银牌位居排行榜第33位。 2003年在韩国大邱举行的大运会，哈萨克斯坦代表团夺得了其大运会史上第一枚金牌，最终以2枚金牌和4枚银牌位居排行榜第18位。 2005年土耳其伊兹密尔大运会，哈萨克斯坦代表团成绩有所下降，以1枚金牌、2枚银牌和6枚铜牌位居排行榜第26位。 2007年泰国曼谷大运会，哈萨克斯坦代表团以5枚金牌、4枚银牌和5枚铜牌位居排行榜第11位。 2009年大运会在塞尔维亚的贝尔格莱德举行，哈萨克斯坦代表团以1枚金牌、2枚银牌和4枚铜牌位居排行榜第32位。 2011年中国深圳大运会，哈萨克斯坦代表团以3枚银牌和3枚铜牌位居排行榜第45位。 2013年大运会在俄罗斯喀山举行，哈萨克斯坦代表团以3枚金牌、11枚银牌和16枚铜牌位居排行榜第19位。 哈萨克斯坦代表团在本届大运会上的不俗表现也将成为哈体育事业发展中的一个标杆性事件。