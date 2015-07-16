总穆夫提叶尔江•马勒哈吉吾勒预祝全国穆斯林开斋节快乐

哈通社阿斯塔纳7月16日电 在一年一度的开斋节到来之际，哈萨克斯坦伊斯兰教协会主席、总穆夫提叶尔江•马勒哈吉吾勒16日发表节日贺词，预祝全国人民开斋节快乐。

叶尔江说，17日，全国穆斯林将迎接伊斯兰教神圣的节日开斋节。开斋节的开始意味着梳理思绪、回视自身、洗涤心灵之月的结束。刚刚过去的斋月是虔诚奉主、潜心深省的时候--在这个时候，穆斯林白天斋戒、晚间祈祷诵经，这个传统让我们谨记要对我们所得的恩惠心存感激，并向我们中间境遇较差的人表达关爱，以增进各地人民的友谊与繁荣。

叶尔江指出，伊斯兰教不但高度评价行善、团结互助的人，并且阐述了行善会给行善--团结互助者带来好处；《古兰经》说："如果你们行善，善归你们自己，如果你们作恶，恶归你们自己。"因为行善者不但能感到一种局外人所不能体会到的内心安定，并且从善行的对象身上得到情谊、友爱和赞许，以便使他们的内心感到无比幸福。 叶尔江说，对成千上百万哈萨克斯坦人而言，开斋节是哈萨克斯坦极其丰富多彩的诸多传统的一部分。与人为善，乐于助人，爱护生命不仅是穆斯林的传统美德，也是哈萨克斯坦各民族人民的传统美德。伊斯兰教重要节日之一开斋节已成为增强所有哈萨克斯坦人凝聚力的重要节日，我祝愿所有穆斯林欢度一个祥和快乐的节日。愿真主赐福大家！（编译：元珍）