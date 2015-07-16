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10:30, 16 七月份 2015 | GMT +6
德国总理默克尔祝愿哈萨克斯坦五大改革目标取得成功
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哈通社阿斯塔纳7月16日电 据外交部消息，德国总理安格拉•默克尔13日会见哈萨克斯坦驻德大使波拉特•努斯波夫，双方就哈德关系发展和各领域合作交换了意见。
默克尔请努斯波夫转达她对纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候，并祝愿哈萨克斯坦正在施行的五大改革目标取得成功。
标签:
外交
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