德国总理默克尔祝愿哈萨克斯坦五大改革目标取得成功

哈通社阿斯塔纳7月16日电 据外交部消息，德国总理安格拉•默克尔13日会见哈萨克斯坦驻德大使波拉特•努斯波夫，双方就哈德关系发展和各领域合作交换了意见。

默克尔请努斯波夫转达她对纳扎尔巴耶夫总统的亲切问候，并祝愿哈萨克斯坦正在施行的五大改革目标取得成功。