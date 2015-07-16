格鲁吉亚和黑山对哈公民实施免签入境政策

哈通社阿斯塔纳7月16日电 据哈萨克斯坦外交部消息，根据格鲁吉亚政府2015年6月5 日第255号法令，哈萨克斯坦公民可免签入境该国并滞留一年。而根据黑山共和国政府2015年4月15日决议，哈公民可在今年4月15日至10月31日间免签入境该国并可停留最多30天。