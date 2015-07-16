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    12:41, 16 七月份 2015 | GMT +6

    俄罗斯房价今年总体呈现下滑态势

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    哈通社阿斯塔纳7月16日电 据《俄罗斯报》消息，俄罗斯不动产价格年初开始呈现下滑趋势。商品房、郊区住宅、土地价格下半年很有可能再下滑至少25%。

    消息称，目前房地产商们已经开启促销季，但专家建议暂时不宜急于购房，因为商品房价格在年底还有可能进一步下降。

    标签:
    国际 经济 俄罗斯 黄金储备
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