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12:41, 16 七月份 2015 | GMT +6
俄罗斯房价今年总体呈现下滑态势
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哈通社阿斯塔纳7月16日电 据《俄罗斯报》消息，俄罗斯不动产价格年初开始呈现下滑趋势。商品房、郊区住宅、土地价格下半年很有可能再下滑至少25%。
消息称，目前房地产商们已经开启促销季，但专家建议暂时不宜急于购房，因为商品房价格在年底还有可能进一步下降。
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