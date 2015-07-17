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    19:06, 17 七月份 2015 | GMT +6

    哈萨克斯坦学界名流庆祝开斋节（图）

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    哈通社阿斯塔纳7月17日电 开斋节之际，哈萨克斯坦学术、社会界名流在首都国家学术图书馆欢聚一堂，庆祝开斋节。著名作家阿布西•克耶克勒巴耶夫、么尔扎泰•卓勒达斯别科夫、阿克姆•塔拉兹伊、阿聂斯•萨拉伊、马吉利斯（议会下院）议员沃拉兹古丽•阿桑哈兹、阿勒腾恰什•嘉戈安诺娃、若扎•穆汗诺娃、达尔汗∙孟巴依、赛力克•图尔根别克等出席庆祝活动。

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