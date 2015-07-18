世行正式撤回对中国金融业的批评

哈通社阿斯塔纳7月18日电 据英国《金融时报》消息，17日，在世界银行(World Bank)行长结束对北京为期三天的访问之际，该行对一篇批评中国金融业的报告予以了正式否定，并表示将与北京牵头的亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称：亚投行）共同投资一些项目。

7月3日，世行从其关于中国经济的最新报告中删除了一个章节。这一名为《中国金融业改革的首要任务》的章节称，中国政府必须解决"遭到扭曲的激励机制与糟糕的治理"，以实现经济再平衡的目标，摆脱对债务驱动型投资的长期依赖。

在作出上述修订时，世行中国局局长郝福满(Bert Hofman)称这一章未经世行常规内部审核，并否认北京方面向他施加了压力要他撤销这一章。

周五，世行行长金墉(Jim Yong Kim)更进一步，在北京对记者说："那一特定章节并不反映世行观点。 "那不是世行的官方立场，"郝福满在媒体吹风会上补充说，"多年来，我们一直与（中国）政府在金融领域保持合作，该报告并未充分反映我们与中国政府展开的那类对话。" 金墉补充说，世行正在准备发布一份反映该行对中国金融业改革官方立场的声明。

他是在与中国总理李克强、财政部长楼继伟等中国官员会面后发表上述言论的。"我相信，他们对改革的决心和承诺像以往一样坚定，"金墉说。

最近几周，中国领导层实施艰巨的经济金融改革的意愿受到了质疑。此前，中国政府推出了一系列"非常规措施"，以应对中国股市的大幅抛售。

金墉为中国政府的行动进行了辩护。"重要的是要记住，这是一个相对年轻的证券交易所。"他说，"世界各国遇到状况时，政府都采取了不同的措施，来减小股市的波动性。"

金墉还与亚投行多边临时秘书处秘书长金立群举行了会谈。亚投行是本月早些时候正式成立的。尽管奥巴马(Obama)政府提出了许多担忧，但美国的许多亚洲和欧洲盟友还是争相以创始成员国身份加入了亚投行。

中国政府力推自己的开发银行，部分原因在于，中国对发展中国家不能在世行和国际货币基金组织(IMF)扮演更重要角色感到失望。世行与IMF的领导人传统上一直分别由美国人和欧洲人担任。

金墉一直表示，鉴于全球基础设施投资需求巨大，世行对亚投行的成立表示欢迎。周五，他提出了世行与亚投行共同投资一些项目的可能性。

"我们打算今年晚些时候在华盛顿（与亚投行）举行一次会议，讨论一下双方将共同投资的具体项目。"金墉说，"亚投行是一个重要的新合作伙伴......有了严格的环保、劳工和采购标准，亚投行将与我们及其他开发银行一道满足巨大的基础设施需求，这对消除贫困、减少不平等和促进共同繁荣是至关重要的。"