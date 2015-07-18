最适合带宝宝同行的六个旅游目的地

哈通社阿斯塔纳7月18日电 夏季假期已经来临，面对炎热的天气，很多人都选择了外出度假。但是，度假对带着年幼宝宝的父母们似乎是个比较困难的选择。实际上父母也可以带着孩子一同出行，只需要选好合适的目的地就可以了。

孩子尚处于婴幼儿阶段的父母出游需要考虑安全和便利等多方面因素，哪些旅游目的地能既让孩子过得舒适，又能满足父母散心的需求呢？MarketWatch网站综合多家旅游机构的建议，推荐了一批旅游目的地。 经典海边度假游：夏威夷 夏威夷是带着任何年龄段孩子度假的理想选择，对于孩子尚处于婴幼儿阶段的父母来说，夏威夷的优势更加明显：这里交通便利，每个岛都有独特风情，有着旅游城市里几乎最高标准的卫生条件和医疗条件，有着各种价位的酒店和度假村可选。 安全城市游：日本 日本为年幼游客提供了许多便利的科技和服务，包括配备了玩具、宝宝椅和地垫的"宝贝"主题餐厅。在宝贝主题餐厅里，父母可在为宝宝选择健康零食的同时享用适合成人的美味。日本的街道和公共设施都非常干净且安全，列车上的洗手间也配备了供宝宝暂坐的小椅子。 奢华安逸游：伦敦 尚处于婴幼儿阶段的孩子其实并不会对旅行留下多少记忆，只是父母有出门散心的需求。既然如此，那选择旅行目的地就在保证宝宝能过得舒适的前提下，尽量选择大人感兴趣的地方。伦敦有许多可以漫步穿行的景点和商业街，推着童车前往也毫不费劲。此外，作为一个有着巨大旅游产业的城市，这里的餐厅和景点的设施设计通常对宝宝也非常友好。 趣味滨海城市游：加州圣迭戈 圣迭戈一年四季的气候都很适宜，有着众多适合家庭玩耍的沙滩和温暖的海水，还有圣迭戈动物园和乐高主题公园这样世界级的景点。同时，这座城市的购物和餐饮业也很发达，年轻父母不会觉得无聊。 "甜蜜生活"游：意大利托斯卡纳地区 意大利看起来并不太像一个适合宝宝的旅游目的地，但这里可能给年轻父母带来美好体验。意大利人喜欢孩子，年轻父母去餐厅吃饭，如果因孩子忙得不可开交，可能会有服务员过来帮忙逗孩子，以让爸爸妈妈能好好吃饭。在托斯卡纳一带，你不必安排紧凑的行程，在风景中放松即可，这对带着孩子的夫妇来说至关重要。 稍稍冒险的选择：泰国 对于开始有记忆的宝宝来说，带他去体验一下异域风情未尝不是件好事，泰国旅游业的发达和泰国人的友善让年轻父母不会过于紧张。泰国许多酒店既临近海滩，又为宝宝修建了专门的设施。