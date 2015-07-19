俄媒:中国商人为省关税货物绕道哈萨克斯坦入俄

哈通社阿斯塔纳7月19日电 据中国媒体援引俄媒报道，中国进口商找到了节省关税和其他税收的方法：为了避免向俄联邦预算纳税，不直接穿过中俄边境线，而是通过欧亚联盟的伙伴哈萨克斯坦对俄输出货物。俄审计署审计员谢尔盖•施托戈林根据对中国进口商品是否足额上缴全部税费的检查，得出此结论，并致信政府和俄联邦海关局。

俄罗斯《消息报》7月17日报道称，施托戈林在文件中说："进入哈萨克斯坦的中国商品总数增长，而同一时期进入俄罗斯的商品总数下降，关于这方面的信息分析证明，这些货物的报关可能从俄罗斯流向了哈萨克斯坦。" 报道说，这首先涉及到轻工业产品。方式很简单：由于两国间没有关税，所以运至哈萨克斯坦的全部商品再运往俄罗斯时，无需向国家缴纳额外资金。省下的正是在出口商品时必须支付的增值税差价(哈萨克斯坦为12%，俄罗斯18%)。除此之外，由于哈方海关人员对待入境商品更"守法"，进口商们也能降低商品关税成本、节省支出。 根据施托戈林的计算，例如对哈萨克斯坦的帽子供应量上涨了52%，而对俄罗斯却下降了43%；哈萨克斯坦针织圆领衫的进口量增加了27%，俄罗斯则减少了31%；至于各类长短袜制品，哈萨克斯坦增加了209%，俄罗斯则下降了12%；而在手套和无指手套方面，是409%比19%。 施托戈林继续写道，同种商品在向哈萨克斯坦和俄罗斯输出时，所申报的价格是不一样的。近1年来，俄中边境上商品的平均美元报关价格增长了20%－30%，而哈中边境却下降了同样的比例。 施托戈林在报告中提出："在此条件下，部分俄罗斯经营者将报关手续转移至关税同盟的其他国家办理。在这种情况下，中哈边境上的通行站规模大为扩张(货物吞吐量扩大)，如‘霍尔果斯'、‘科尔扎特'等。与此同时，坐落在俄中、俄蒙边界上的通行站则发展滞后，不能适应新时期关税办理和海关检查的需要。" 报道说，施托戈林拒绝对此作出评论。俄联邦海关局知道施托戈林的审计结果。根据相关部门的估计，因为这个原因，2014年俄罗斯预算已经损失了15亿卢布(1元人民币约合9.15卢布)。