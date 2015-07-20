媒体评出国内最知名“钻石王老五”

哈通社阿斯塔纳7月20日电 他们年轻有为、事业成功，他们英俊潇洒、风流倜傥，最重要的是他们依旧单身，让少女们神魂颠倒，他们是真正的"钻石王老五"。娱乐新闻网站baistars.kz 评选出国内最知名的5名单身汉。

近日，25岁的英国巴克莱银行部门经理 阿斯哈特•穆尔扎巴耶夫将200万美元捐献给一家国际肿瘤中心，得到了众人的认可和好评。据悉这是他加入该银行后半年的收入。阿斯哈特表示，我希望通过自己的这一举措，能为肿瘤和癌症患者献一份爱心，帮助他们早日康复。我外婆是因恶性肿瘤去世的，这也是我希望能为这类疾病的研究与治疗献上自己微薄之力的原因之一。

阿斯哈特在21岁时还曾被美国社交网络公司——推特高薪招聘。这名年轻有为、重情重义的哈萨克小伙是众多少女心中的白马王子，但他表示自己目前并无结婚成家的想法，并与记者分享了他成功的秘诀。他说，30岁之前，我想见识更多的东西，学习更多的知识，积累更多的职业和人生经验。看看周围，有那么多有趣的经历和知识等待着我们去发掘和学习。我们是年轻哈萨克斯坦的年轻一代人，国家和社会的未来还等着我们去建设。

哈萨克斯坦"冰上王子"—— 丹尼斯•谭是一名年轻又富有才能的运动员，他获得的奖牌与殊荣不计其数，为金日雄鹰旗多次在国际体育舞台上升起立下了汗马功劳。可能很多人不知道，丹尼斯•谭是朝鲜王朝时期的一位著名将领的后代，与此同时，他还是一名弹奏钢琴的好手，小时候曾参与合唱团。冰场上潇洒的英姿、显赫的贵族身世、多才多艺的才华，足以让少女们为之倾倒。不仅如此，丹尼斯•谭还经常积极参与慈善活动，是一名心地善良的小伙子。优秀的他，究竟会与谁结下良缘，我们也只能拭目以待了。

近日， 迪马什•库达伊别尔艮以优美的声音和超凡的唱功，夺得了"斯拉夫集市2015"国际艺术节特等奖。这名才华横溢的俊美才子立即成为了哈萨克斯坦少女们追捧的对象。迪马什是一名勤奋而又发展潜力巨大的年轻歌手，他曾参与过众多国际竞赛，并且每次无不满载而归。

如果将 阿利•沃哈珀夫称之为可让任何一名哈萨克斯坦少女心跳加快的帅哥，估计也不为过。作为我国艺术界泰斗级的人物若扎•热姆巴耶娃之子，阿利不仅以英俊的外表，更是以充满激情的歌声夺得了众多歌迷的心。当前红得发紫的他究竟会"花落谁家"成为了娱乐界谈论最多的话题之一，也是众多少女心中的梦想。

哈萨克斯坦著名新生代演员 阿努瓦尔•努尔佩索夫出演电视剧《兄弟》后，他重视家庭、尊敬父母、重情重义的好男人形象深入人心，但这位事业正在蒸蒸日上的帅小伙至今未找到自己的另一半。他曾多次尝试寻找自己的新娘，甚至参加过相亲节目，可是均以失败告终。这让众人不禁有些哗然，"要求过高？"、"母亲大人把关？"等各类猜测众说纷纭。即使如此，阿努瓦尔也没放弃将心仪姑娘娶回家的目标。我们也祝愿阿努瓦尔等以上"钻石王老五们"能尽快找到一生的挚爱，为哈萨克斯坦人口增长做出积极贡献。（编译：吴然）