美国对吉尔吉斯斯坦声明废除合作协议感到失望

哈通社阿斯塔纳7月20日电 据俄罗斯卫星网消息，美国驻比什凯克大使馆周一称，美国对吉尔吉斯斯坦准备单方面声明废除合作协议感到失望。

美使馆指出："我们正在对决定引起的技术性后果进行研究，这一决定可能会对援助吉尔吉斯斯坦的计划构成威胁。"美使馆提到的援助计划包含的内容有：反对极端主义、帮助吉尔吉斯斯坦促进经济增长和创造就业机会、完善教育和支持民主发展。美国与吉尔吉斯斯坦的合作协议允许美国免税向吉尔吉斯斯坦共和国出口用于实施美国计划的商品，并赋予项目负责人外交豁免权。

7月17日吉尔吉斯斯坦政府发表声明称，准备废除1993年与美国签订的合作协议，因美国国务院决定授予吉尔吉斯维权人士阿齐姆忠•阿斯卡罗夫（Azimjon Askarov）"人权卫士"奖。在吉尔吉斯斯坦，阿斯卡罗夫因严重罪行被判终身监禁，其罪行包括煽动民族仇恨、组织群体骚乱，以及在2010年6月吉尔吉斯斯坦南部骚乱中参与杀害执法机关工作人员。5年前，吉尔吉斯斯坦人与乌兹别克斯坦人爆发民族冲突的几天内，442人死亡、约1000人受伤。