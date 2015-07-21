查找
哈萨克国际通讯社
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
中文
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
趋势:
总统府
任免
事件
首都
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
哈萨克国际通讯社
趋势
总统府
任免
事件
kz
qz
ру
en
中文
ўз
ق ز
国际
中亚
欧亚
中东
美洲
非洲
事件
哈萨克斯坦
地区
社会
法律和权利
文化
体育
政治
总统
政府
议会
国际关系
分析
经济
关于我们
哈通社简介
联系方式
广告
合作伙伴
图片网站
网站导航
标签
首页
所有新闻
09:31, 21 七月份 2015 | GMT +6
哈萨克斯坦国家队前主教练斯托克将出任匈牙利国家队主教练
None
哈通社阿斯塔纳7月21日电 据Sport.kz. 网站消息，日前，哈萨克斯坦前国家队主教练贝恩德-斯托克被正式被任命为匈牙利国家队主教练。消息称，此前，52岁的德国人斯托克执教匈牙利青年队，2008年至2010年担任哈萨克斯坦国家队主教练。
标签:
体育
黄金储备
正在阅读
更多新闻请访问我们的
Telegram 频道!