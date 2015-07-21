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    09:31, 21 七月份 2015 | GMT +6

    哈萨克斯坦国家队前主教练斯托克将出任匈牙利国家队主教练

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    哈通社阿斯塔纳7月21日电 据Sport.kz. 网站消息，日前，哈萨克斯坦前国家队主教练贝恩德-斯托克被正式被任命为匈牙利国家队主教练。消息称，此前，52岁的德国人斯托克执教匈牙利青年队，2008年至2010年担任哈萨克斯坦国家队主教练。

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