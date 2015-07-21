哈萨克斯坦航天行公司正在同空客建造航天器组装基地

哈通社阿斯塔纳7月21日电（记者加苏兰•卓勒德巴耶夫）哈萨克斯坦国有航天公司——哈萨克斯坦航天行（Қазақстан Ғарыш Сапары，Kazakhstan Garysh Sapary）正在同著名的欧洲航空航天企业空中客车集团下属子公司——空中客车防务及航天公司（Airbus Defence and Space）联合建造航天器组装基地。

投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫20日在阿斯塔纳举行的一场新闻发布上作上述表示。他说，该航天器组装基地将从事各类人造卫星等航天设备的设计、零件制造、组装以及检测等工作。

与此同时，伊谢克舍夫指出，哈萨克斯坦民航将引进欧洲经验。为发掘过境航空运输潜力、构建更为完善的立体运输网络，有关部门现已开展各项有关消除行政障碍的工作，将对税收和海关法典进行修改和补充，以实现物流运输相关文件的电子化。至2020年，哈萨克斯坦将对飞越本国领空30%的货物量提供服务。

纳扎尔巴耶夫总统提出的"百步计划"指出，应优化政府对航空运输领域的调控，提高哈萨克斯坦航空过境运输的吸引力；民航委员会应积极引入英国民航局和欧洲航空安全局的先进经验。伊谢克舍夫强调，政府正在按照总统提出的这一方针开展工作，目前已在同全球各大航空监管机构进行对话，明年开始还将有一大批外国专家参与我国的民航改革工作。我们希望通过这些措施，将哈萨克斯坦的国际民用航空组织(ICAO)标准达标水平从65%提升到75%。（编译：吴然）