媒体：美俄双边贸易额急剧下降

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据俄罗斯卫星新闻网援引美国商务部的统计报告称，俄美在2015年1到5月的双边贸易额缩减了30%以上。

《消息报》称："根据美国商务部的统计，2015年前5个月美对俄出口额缩减近34%，至33亿美元（2014年同期为51亿美元）"。

根据该报的数据，俄向美出口额同比缩减了35亿美元。 该报称，专家认为，金砖国家伙伴国的相应产品能替代美国商品。 俄罗斯总统国民经济与国家行政学院副校长安德烈•马尔戈林表示："美国将进一步寻求取代俄罗斯商品需求，与此同时，俄罗斯将寻求在东方调整伙伴关系。" 据报道，尽管面临制裁和危机，2014年美国成为俄罗斯为数不多的贸易额增长的国家之一，据联邦海关的统计，俄美两国的贸易额增长了5.6%，达到约292亿美元。 俄罗斯副总理阿尔卡季•德沃尔科维奇对该报表示："在所有制裁和压力下，最近几个月，有一个国家与我们的贸易额没有下降。这个国家是美国。这样就会明白，制裁符合谁的利益。与欧洲、白俄罗斯及其他国家的贸易额都下降了。而与美国的没有下降。" 俄罗斯与西方的关系因乌克兰局势而恶化。2014年7月底欧盟与美国对俄罗斯的制裁从对某些个人和公司扩大到针对整个俄罗斯经济。作为回应，俄罗斯限制进口那些对俄罗斯实施制裁国家的食品，这些国家包括：美国、欧盟国家、加拿大、澳大利亚和挪威。