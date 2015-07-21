国防部长表彰”戎装女士”评选活动优胜者（图）

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据国防部消息，国防部21日举行盛大的表彰大会，表彰首届武装力量"戎装女士"评选活动中的12名优胜者。国防部长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫出席会议。

旨在评选出服役于我武装力量各兵种中最优秀女性战士的"戎装女士"评选活动，不仅是要向全体国民展现我国女性军人爱国、敬业、忠诚和坚毅的优秀品质，同时也在传达着男女平等、平权的思想和理念，激发人民对女性的尊重与敬意。"在过去，女战士是一个比较特殊的角色。但在进入21世纪的今天，女性越来越多的在各行各业中发挥着自己的才干，女性军人不再是特殊角色，而是人们习以为常的职业。‘戎装女士'评选活动可以称之为这一转变的一个符号。"塔斯马哈穆别托夫说。

自活动报名之日起，参加评选的女性军人经受了诸多严酷的考验。她们接受了武装越野、实弹射击、武装泅渡、单兵反坦克和装甲车辆操作等多项技战术考核，其中部分科目对于男性而言都很吃力，但参赛者们均以坚韧不拔的毅力完成了测试，以实际行动证明了自己无愧于卫国军人的身份。

据悉，武装力量首届"戎装女士"评选活动共收到了123份参赛申请，最终，12名优秀女兵从这123名申请者中脱颖而出，顺利通过各项测试，赢得了最终的胜利。这12名女军人作为哈萨克斯坦武装力量的形象代言人，将成为2016年军方挂历上1至12月份的封面女郎。 值得一提的是，此次活动不仅在国内引起了极大的反响，同时也吸引了大量外国媒体和普通公众的关注。在网络投票阶段，就有大量来自俄罗斯、美国、德国、印度尼西亚和印度的网民参与投票。（编译：塔尔）