各大豪车品牌争夺哈萨克斯坦市场 宾利在哈销量有望增长两倍

哈通社阿斯塔纳7月21日电 据哈萨克斯坦资本网援引彭博社消息，劳斯莱斯汽车公司正在扩大在哈萨克斯坦的业务，计划加大魅影（Wraith）车型在哈销量，以使自己在面对宾利和玛莎拉蒂等竞争对手时不丢失市场份额。

尽管劳斯莱斯魅影的售价近30万美元，但这毫不影响阿拉木图和阿斯塔纳的富豪们对它的热捧，哈萨克斯坦这一新兴市场已经成为了豪华汽车公司们新的竞争场。劳斯莱斯公司表示，来自哈萨克斯坦对新车型的订单数量已经超越了俄罗斯，并且在中国的豪车需求下降的当下，哈萨克斯坦和阿塞拜疆等正在持续增长的市场对公司来说非常重要。

据HIS Automotive 预测，至2020年，全球对豪华汽车的需求将增长9%，也就是说劳斯莱斯和宾利将保持每天4辆汽车的销量，但在欧美国家这一增长水平将仅保持在2%左右，而新兴市场将是推动豪车需求的主要动力。劳斯莱斯去年在全球范围内共开设了6家分店，其中4家位于发展中国家：哈萨克斯坦、阿塞拜疆、柬埔寨以及墨西哥。

31岁的贝布特•阿利别科夫是一名豪车爱好者，"以前，哈萨克以自己拥有一匹好马感到自豪，而现在拥有一辆好车是成功人士的标志"。他还是哈萨克斯坦豪车俱乐部的创建人和主席。

但哈萨克斯坦和阿塞拜疆的豪车市场不可能超越中国，也很难拥有像中国市场那样6%的增长速度。虽然中国需求放缓，但它在全球豪车市场地位不可动摇。售价23万美元的迈巴赫汽车在中国的月销量可达到500辆。

宾利和玛莎拉蒂在哈销售经理表示，目前，哈萨克斯坦共有250辆宾利汽车，其中的60辆由英国代销公司Marque卖出，该公司在2011年成立。"可以说，宾利在哈萨克斯坦的销量增长两倍是完全有可能的。我们的有些客户拥有4、5辆豪华汽车。对于他们来说，这些汽车就像燕尾服一样，总是想要崭新的。"（编译：吴然）