俄媒：俄罗斯挺过经济困难期 投资吸引力超中国

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据参考消息网援引俄媒报道，彭博社专家得出结论，俄罗斯企业挺过了经济困难时期并准备重振旗鼓，俄罗斯是金砖国家中最具投资吸引力的国家。中国一向在金砖国家金融调查中拔得头筹，这是首次屈居第二，随后是印度、巴西和南非。

《俄罗斯报》7月21日报道，接受彭博社调查的专家们解释说，近7个月来"形势发生了根本性变化"，俄一系列商品生产持续增长，油价回升提高了俄资产的吸引力。此外，外国金融专家说，俄罗斯市场波动减弱而中国市场价格震荡加剧，因此将俄罗斯和中国的投资利润系数分别评定为1和0.6。

俄罗斯专家也赞成以上观点。俄经济学家、财经大学教授维多利亚•佩尔斯卡娅列举了俄恢复投资吸引力的三大原因。

第一，俄罗斯政府近期特别重视包括农业在内的实体经济领域，开始研究进口替代计划，今年就能初见成效。

第二，全世界都在谈论俄罗斯与上合组织、欧亚经济联盟和金砖国家建立的国际交流。佩尔斯卡娅说："我国以此来扩大协作和销售市场等方面的潜力。我们已与十个国家表明了相互合作的态度。对投资者而言，这种合作永远有吸引力。"

第三，俄罗斯2015年是金砖国家发展信息技术的领头羊，甚至赶超了中国和印度。而信息技术是最具前景和利润的市场之一。

但专家们相信，资本外流的势头不会很快缓解，不能指望2015年能扭转。俄央行预计，2015年资本外流规模将达到1110亿美元。

佩尔斯卡娅表示，在投资吸引力排行榜上，中国是主动退居第二位的。她解释说："中国政府今年决定将资金用于社会性支出，而非刺激生产。中国的目标是全面建设小康社会。"