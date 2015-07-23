哈萨克斯坦-伊朗商务论坛在阿拉木图召开

哈通社阿拉木图7月23日电（记者加帕尔别尔艮•阿伊波塔）7月22日，哈萨克斯坦-伊朗商务论坛在阿拉木图市创新科技园经济特区开幕，哈伊两国政府官员、企业代表出席论坛。

阿拉木图创新科技园经济特区监管委员会负责人马拉特•萨利耶夫在开幕式上表示，哈伊商务论坛如此高规格举行还是首次，从事IT、机床制造、电子以及其他创新领域的25家伊朗企业参加了本次论坛。我们希望通过本次论坛进一步加深双方企业之前的合作。论坛期间，两国经济特区将签署合作备忘录。可以说，论坛将为伊方探索和进入欧亚经济联盟市场提供良好契机。

哈萨克斯坦投资和发展部副部长萨肯•萨尔瑟诺夫表示，本次论坛将为哈伊两国商界合作注入新的活力。在当前复杂的国际经济形势下，与各方积极开展密切的合作具有重要意义，也是各方联合应对新的经济挑战与威胁的关键。伊朗是哈萨克斯坦在高新技术和投资等领域的重要合作伙伴之一，两国传统友谊源远流长，双方在政治、经济问题上没有任何分歧，我们也已做好了准备，愿进一步拓展合作关系。

萨尔瑟诺夫指出，未来将在哈萨克斯坦落实由伊朗资金参与的一系列大型项目。他说，如果以前双方的合作仅限于石油和贸易领域，现在两国正在积极开展工业创新和交通物流领域的合作。比如，价值70亿美元的曼格斯套州新炼油厂；总价值5200万美元的塞梅市采用无废工艺的肉加工厂。

据悉，本次论坛期间，哈伊双方共签署了总价值为5亿美元的合作协议和备忘录，并有望达成更多的合作意向和共识。论坛将持续至7月24日，期间将举行哈伊商品展。（编译：吴然）