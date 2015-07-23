与好莱坞动漫角色“撞脸”的哈萨克斯坦明星

哈通社阿斯塔纳7月23日电 24.kz网站日前将哈萨克斯坦歌星、演员等知名人士的照片，同这几年火爆全球的众多美国好莱坞动画作品中的主要角色做了对比，令人感到惊奇的是，不少哈萨克斯坦明星与这些动漫角色的相似度非常之高，简直就像是一个模子刻出来的一般。

下面就让我们一起来看一看这些"撞脸"的明星与动漫角色们到底有多像吧 阿利•沃哈珀夫--奥斯卡《鲨鱼黑帮》

巴彦•耶森塔耶娃--梅公主《木兰2》 托列普别尔艮•拜萨卡洛夫--疤痕《狮子王》 法尔哈德•阿布德拉伊莫夫--岑宝《木兰》 桑扎尔•马迪耶夫--金刚狼《X战警》 叶卡捷琳娜•克拉斯诺娃--爱丽儿《小美人鱼》 帕利兹•纳扎罗耶夫--灯神《阿拉丁神灯》 萨肯•贾克斯巴耶夫--海绵宝宝《海绵宝宝》 丽朵--贝尔《美女与野兽》 阿纳斯塔西娅•罗索珊斯卡娅--罗娜《鲨鱼黑帮》 卡兹别克•卡斯木--埃里克《小美人鱼》 玛赫芭莉•伊萨别科娃--继母《魔发奇缘》 伊万•比留索夫--丁满《狮子王》 卢伊娜--梅格《大力士》 阿依努尔•伊利亚索娃--茉莉《阿拉丁神灯》 阿里谢尔•叶力克巴耶夫--企鹅男孩《海绵宝宝》 （编译：塔尔）