俄媒闹乌龙 错用外地视频素材报道阿拉木图洪灾

哈通社阿斯塔纳7月24日电 据Tengrinews.kz消息，俄罗斯24频道在报道23日凌晨发生在阿拉木图市的洪涝灾害时，错误的将一段并非拍摄于阿拉木图周边区域的泥石流灾害视频片段，作为阿拉木图实况予以播出。

据悉，在哈方媒体指出其错误后，俄罗斯24频道已经从官网上撤下了该报道。 值得一提的是，目前网络上确有大量拍摄于其他地区的洪灾场景和其他虚假信息，被作为阿拉木图此次洪灾的画面通过WhatsApp等社交软件大肆传播，在民众中造成了一定的影响。阿拉木图内务局表示，正在对这些信息的发布源头进行调查，并将对发布虚假信息的个人和团体予以严惩。 被证实发布虚假消息者，将被处以5000倍月计算指数的罚款或2至5年监禁。 据悉，在23日的洪涝灾害发生后，阿拉木图市立即启动应急机制，迅速调集抢险救援队伍、装备和医疗救护力量赶赴现场投入抢险救援。目前已派出1200名人员，167台车辆投入抢险救援。并从市财政预算拨款20亿坚戈，用于救助洪涝受灾群众。截至目前，已有900多人被转移至安全区域，尚无人员损失报告。（编译：塔尔）

俄罗斯24频道使用错误视频报道阿拉木图洪灾的片段