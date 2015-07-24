前奥巴马亚洲顾问：希拉里对中国并无敌意

哈通社阿斯塔纳7月24日电 据BBC报道，曾任美国总统奥巴马亚洲事务高级顾问的杰弗里•贝德（Jeffrey Bader）在华盛顿接受BBC中文网独家访问时表示，民主党总统候选人希拉里•克林顿（Hilary Clinton）并不如一些中国人想象的那样对中国怀有敌意。

"我认为说希拉里不喜欢中国是错误的，她会用一种务实的态度处理中国问题，"贝德现为智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）的资深研究员。他在2009年至2011年间在奥巴马政府中工作，并与时任美国国务卿的希拉里共事。 "她是一个很务实的人，"贝德评价说。 希拉里今年4月宣布再次竞选美国总统，而民调显示，她的支持率领先于大部分民主党内及共和党的对手，是目前呼声最高的参选人之一。然而中国媒体多次报道，由于希拉里在担任美国国务卿时对中国态度强硬，很多中国人并不喜欢她。 "我常听到这样的说法，说中国人认为她带有敌意。"贝德说，"我从没有看过中国人对于希拉里态度的民调。 我不知道普通中国人是怎么看的，我只是从智库的人那里听说的。但是她对中国并无敌意。她与（前中国外交部长）杨洁篪的工作关系非常紧密。她希望在全球性问题上，让中美合作关系最大化，包括朝鲜，阿富汗和叙利亚问题，这是她希望达到的目标。" 希拉里在担任国务卿期间曾批评中国在叙利亚问题上的立场，引起中国不满；她还力推奥巴马政府的"亚太再平衡"政策，而很多中国人认为这一政策的目的在于围堵中国。 贝德说，措辞强硬是外交官工作的一部分。"美国人也认为中国外交官对美国的态度强硬，"他说，"美中之间有很多分歧，因此美国国务卿和中国外交部长总会说点对方不爱听的话。这并非他们的个人意见，而是国家的立场。" 如果希拉里当选，贝德认为她会处理好同中国的关系。"她的顾问们都在亚洲和中国问题上非常有经验。更不用说她的丈夫（美国前总统比尔•克林顿），非常深入地参与到中美关系中，是强化中美关系的倡导者。"