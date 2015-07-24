阿拉木图和阿斯塔纳将打造国际航空枢纽

哈通社阿斯塔纳7月22日电 据哈萨克斯坦资本网（kapital.kz）报道，阿拉木图将建设拥有现代化基础设施的新国际机场，这方面的相关工作已经展开。哈萨克斯坦投资和发展部已对拥有潜力的投资商——中国腾格里控股（Тенгри Холдинг，Tengri Holding）、新加坡樟宜机场管理投资公司（Changi Airports International Ltd，简称CAI）以及法国万喜集团（Vinci Group）等领域专业企业提出的方案进行了审议。

投资和发展部部长阿斯耶特•伊谢克舍夫日前在国家新闻发布中心举行的新闻发布上作上述表示。这一决定——是将哈萨克斯坦打造成中亚大型商业运输枢纽的行动计划的一部分，该指示由国家元首纳扎尔巴耶夫总统下达。 至2020年，过境哈萨克斯坦的货物流量应从1700万吨提升至3000万吨。当前，运输业在国家GDP中的占比为7.5%。但从新"丝绸之路"运输通道建成的那一刻起，情况将被彻底改变，国内运输物流系统的运转将被大大提升。 伊谢克舍夫介绍了将被扩大并进行现代化改造的哈萨克斯坦三大主要运输动脉。它们是：从俄罗斯和哈萨克斯坦至中国的方向，从中国过境哈萨克斯坦至阿塞拜疆、格鲁吉亚以及欧洲国家的方向，以及往南的方向——从哈萨克斯坦过境伊朗至中东和印度。 比如，第二条交通物流通道——至高加索地区，这意味着目前可用的海运线路竞争力的提升。谈及这一问题时，伊谢克舍夫特意强调，必需启动哈萨克斯坦在里海的海上运输。他表示，国内的船队将由干货船和渡轮组成，为此，计划在哈萨克斯坦建设设计和组装这类船舶的工厂。伊谢克舍夫同时提醒，阿克套海港和"霍尔果斯—东大门"陆港具有特殊地位，它们会成为跨国运输走廊上强有力的枢纽。 此外，哈萨克公路国有公司将成为新高速公路的运营方，公司将对行驶于国内收费高速公路的货运车辆实行收费，收费公路总里程7000公里。 伊谢克舍夫着重讲解了航空运输领域相关事宜。据他介绍，腾格里控股和CAI公司将从事阿拉木图郊区新国际机场的建设工作，而万喜集团提供现有机场的扩建方案。将为投资者创造的基本条件包括：分配土地，基础设施工程同国家财政结算，以及优惠税收政策。同受邀外籍顾问一道，投资和发展部正在开展确定最佳方案的筛选工作。 "我们的目标就是——在阿斯塔纳和阿拉木图创建航空枢纽，"伊谢克舍夫指出，过境和国内航空运输在哈萨克斯坦今年总体运输业的占比为10%。 在多式联运未得到发展的前提下，建立国际航空枢纽是不可能的。伊谢克舍夫指出，2014年，全球航空货运总量为5130万吨，其中19.6%（1000万吨）为"亚洲—欧洲"的方向，而穿越哈萨克斯坦领空的过境货物量为150万吨/年，其中在国内机场经过处理的货物仅为9万吨，占比6%。 为了改变这一现状，已探讨研究多项措施，以使阿斯塔纳航空公司和哈萨克斯坦国家铁路公司成为大型国际运输运营商，并对它们的多式联运发展计划进行协调。 投资和发展部已开展消除这一领域有关障碍的工作。为实现货物运输相关文件的电子化，已对税务和海关等有关法律条款进行修改。"落实这些举措后，我们认为，至2020年，哈萨克斯坦将为飞跃本国领空的30%过境货物量提供服务，" 伊谢克舍夫说。 为实现航空运输能力的提升，提供高质量的航空运输服务，必须要保障高等级的航空安全水平。"为落实‘百步计划'中的第68步，将引进英国民航局和欧洲航空安全局的先进经验，以优化政府对航空运输领域的调控，完善民航委员会的工作。目前，同全球领先航空管理机构之间的对话已经展开，并且我们预计，来自国外的专家从明年开始就将投入到工作中。通过这些措施，至2020年，哈萨克斯坦的国际民用航空组织(ICAO)标准达标水平有望从65%提升到75%。" 伊谢克舍夫指出。 阿斯塔纳将成为与世界主要金融中心相媲美的大型国际金融中心，因此开通连接世界各地与阿斯塔纳之间的航线十分重要。至2019年年底，预计将开通至阿斯塔纳的5条新航线：迪拜—2015年，香港—2016年，东京—2017年，新加坡—2018年，纽约和上海—2019年。与此同时，还将实行非常便利的签证制度。"为推动国际航空客运的发展，我们将为日本、新加坡等国民出游积极性较高的国家提供便利的签证制度，" 伊谢克舍夫表示，当国际金融中心和世博会投入运营时，有必要对阿斯塔纳领空采取"开放的天空"原则。 他说："国内的航空公司已占领哈萨克斯坦国际航空运输市场的52%，而外国航空公司为48%。国内航空运输市场遵循自由化的原则，主要有5家航空公司从事这方面的业务，其中主要的引领者为阿斯塔纳航空公司——职场占比71%，及斯卡尔特航空公司——18%，而其余公司在市场的占比仅为11%。但国内航空运输的潜力并未充分发挥出来，因此作出了启动新的航空公司——哈萨克航空的决定。"（编译：吴然）