阿拉木图：洪灾过后 生活仍在继续（图）

哈通社阿斯塔纳7月25日电 7月23日凌晨，阿拉木图市纳吾热孜拜区遭遇山洪袭击，所幸未造成人员损失。洪涝袭击已过去一昼夜，如今当地居民正在泥泞中清理财产，努力重建生活。

山洪和泥石流带来的淤泥，填满了灾区的道路、院落乃至居民的房屋。很多居民住宅中的墙根和家具都因侵泡在水中，而受到不同程度的损坏。由于道路上到处都是淤泥，单是行走在其中都十分困难。 当地居民笑称，在这里必须穿上长及腰部的靴子才行。目前，救援人员和救援设备已经被派遣到了灾区，正在帮助居民进行灾后清理和重建工作，到处都能看到紧急情况委员会下属机构工作人员和警车。 居民古丽米拉说："当晚我一直没有睡觉，在店里值班。洪水到来的时候，我还以为世界末日来了呢。轰隆隆的声音，把我吓坏了，我还在想一场雨怎么会有这么恐怖的声音。我也不敢开门到外面去，从窗户又看不到什么，我也不敢开灯，完全不知道是怎么回事，外面一片漆黑。" 古丽米拉一直在自己的店里待到政府开始疏散居民时才出来，她的哥哥和姐姐将她和她的孩子接到了位于其它市区的家中。洪灾过后，古丽米拉发现自家商店的窗户被人砸破了，店里还丢失了一些商品。 卡执穆罕大街是遭遇洪灾最严重的几条街道之一。街道两旁的房屋都受到了严重的损毁，很多车辆被洪水冲翻在路边，院落的大门也被洪水冲走，无影无踪。 从受灾房屋中可以了解到，当时的洪峰已经基本没过了人的腰部。虽然居民们已经清理了一些淤泥，但房屋内仍有大量淤泥，完全清理干净显然需要花费不少精力和时间。 灾民们在泥泞中清理出了一条道路，并尝试把院中的泥水都清理出去。灾民亚历山大对记者说："心情糟透了，昨天水管也爆了，屋子里里外外都是水和泥。" 屋外除了被洪水带来的泥沙以外，还翻倒着一辆不知道从哪里冲来的丰田轿车。 住在这条街道边的居民塔提亚一家，受灾最为严重。前几天刚刚装修过的新房，如今几乎被水泡成了废墟，尤其是厨房完全被洪水淹没了，只有车库和澡堂完好无损。"损失太大了。当时我们正在家中休息，突然被洪水冲下来时那巨大的声响给惊醒了。一楼的玻璃都被打碎了，水很快就漫了进来，楼下的三个房间瞬间就被淹了。所有的家具、电器，什么都没剩下，全毁了。"她说。 一开始，她们还尝试着封住门窗，以拯救自己的房子，但水量太大，这些尝试未奏效。最终，她们只好放弃了房子，转移到了户外。 塔提亚有两个孩子，分别为7岁和13岁，当晚他们也在家中。虽然财产损失惨重，但还算幸运，没有人受伤。 "我丈夫从事汽车配件生意，这些货物都被水冲走了，院子里停的车也被洪水冲翻了。车库里面还有一辆车，我们还没有对它进行检查，因为没办法进到车库里面去。所有损失加起来估计超过了2万美元。"塔提亚说。 塔提亚的邻居基里尔家情况也好不到哪里去。院子被水淹没了，房屋也被冲毁了一部分。由于房子几乎成了危房，屋主已经不敢在房里居住了。"我是被洪水的轰隆声吵醒的，在此之前没有任何人给我们发过警报。我一醒过来，就发现院门已经被洪水冲开，院子里停着的车被洪水冲走了。今天有三名志愿者帮了我们很大的忙。不过除此之外，我们还没有得到其他任何的救助。"他说。 当地居民安东的房子损失较少，这让他觉得自己还算运气不错。"因为地势比较高，所以洪水没有漫进来，损失也小。整条街的街坊当中，我是运气最好的一个。我受到的损失和其他邻居们相比完全不值一提。"他说。（编译：塔尔）