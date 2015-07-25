揭开天气变化影响身体的神秘现象

哈通社阿斯塔纳7月25日电 据BBC英伦网消息2013 年，神经系统科学家们发表了医学史上最怪异的一份病例报告：一位男士声称可以闻到天气。他说，暴雨将至，空气中混合着带有洋葱味的臭鼬粪便的气味，令人难以忍受。科学家感到困惑，无法解释是什么原因造成这种奇怪症状。

幸运的是，我们大都没有这种令人讨厌的特殊天赋。但即使细微的空气变化也似乎会影响我们的身体。虽然科学家尚未证实这些所谓的联系，但至此有关证据却令人遐想无限。如果是真的，那么可能意味着从心脏病发作的概率到胎儿性别的最终确定，万事都或多或少会受到天气影响。 继续往下看，我们将揭开这些神秘现象的面纱。 "从心脏病发作的概率到胎儿性别的最终确定，万事都可能受到天气影响" 1) 雨天会引起内风湿......可能吧 尽管已有单例报告表明潮湿多风的环境会引发关节炎，但这样的证据如同英国夏天的天气一般难以捉摸。2011 年，通过对此前九项研究的总结，结果显示：天气对风湿性关节炎的症状并没有一致性影响。事实上，这种表面上的联系可能只是"确认偏差"。如果你早已认为雨天会导致关节疼痛，那么就更有可能注意让你感觉不适的雨天，而忽视身体感觉良好的雨天。 即使这样，我们也不能对此盖棺定论，其他研究也持异议。我们如此困惑或许是由于难以将其他因素考虑在内 - 如病人穿多少衣服，是待在室内还是室外。 2)气压下降导致头痛

感觉疲惫不堪？那是因为每时每刻我们头上都顶着一吨的空气。这似乎是导致头痛的原因 - 而且对一些人来说，可能确实如此。日本独协医科大学 (Dokkyo Medical University) 的木本和仁 (Kazuhito Kimoto) 和他的同事请 28 名偏头痛患者记录一整年的头痛情况。将他们的报告和附近气象站的数据作比较，他发现病人的头痛时间经常和气压下降时间一致。

"气压下降，头痛药的销量就会增加"

虽然木本团队仅对一小群病人做了研究，但另一份论文似乎证实了气压下降对头痛的影响。该研究发现，随着气压下降，止痛药的销量就会增加。一个原因可能是，气压下降干扰了掌管平衡的大脑前庭系统，引起阵发性眩晕，最终导致偏头痛。

3) 刺骨的寒冷"冻结"心脏

冬季不仅是感冒和流感的高发季节，而且也多发心脏病。根据中国的一项研究，与春夏相比，在冬季心脏病导致的死亡率上升 40%。虽然中国的研究发现天气越冷似乎会使血压上升，增加心脏病发作的风险，但经过数十年的研究，无人知道确切原因。

4) 阳光越灿烂，越有可能生男孩......

你可能认为世界人口中男女比例正好为 50:50，但天气的确会影响男女性别比。例如，在北半球，与寒冷期相比，暖和的年份里人们更有可能孕育男孩。

这种现象产生的确切原因仍是个谜。可能是因为温度变化影响荷尔蒙平衡，或者精子的生成。一些人认为这是进化机制，让母亲更有机会延续她的基因：如果同处恶劣环境，女性比男性出生率高。因此我们的身体会根据周围环境来决定胎儿的性别。无论如何，这种影响是微小的，而且各地区的情况也不同。虽然这些现象趋势在生物学上很有趣，但不应由此引导生育计划。

5) 宇宙射线引起死亡

太阳一直以地磁风暴和宇宙射线的方式影响着地球。虽然地球大气层保护人类免受太空天气之灾，但我们并非绝对安全。最近，一支立陶宛研究团队检查了 25 年内100多万死亡案例的记录。他们发现，在极端太空天气事件期间，由心脏病和中风导致的死亡人数似乎达到高峰。

更加奇怪的是，另外一项研究发现，那些出生在太阳活动增强期的人平均寿命比出生在太阳活动平静期的人约少五年，而且他们的生育能力似乎也被减弱。 显然，要证实这些结果并找到合理解释，还需要更多的调查研究。我们很难接受人类的身体健康竟然取决于地球天气等一些不确定因素，更不用说远在 9200 万英里之外的一场随机的带电粒子风暴。如此看来，似乎我们的命运终究还是由上帝决定的。

作者：大卫·罗伯森(David Robson)