图辑：超级富豪去哪度假？

哈通社阿斯塔纳7月25日电 据BBC英伦网消息，如果您曾翻看着名流杂志上狗仔队拍下的名人照片做梦，希望自己也有机会飞往某个私人别墅度假，在那里，出门就是湛蓝的大海，您还是醒醒吧。全球富人们消磨时间的方式与我们可大不相同。

我们大多数人都会极力寻找有折扣和优惠的度假机会，即便是最奢华的旅行也不例外。我们度假不仅要努力配合短暂的假期，还要设法避开旺季，而富豪们却不必为控制度假成本烦恼。

约翰·伯德（John Bird）认为，普通富豪（资产至少达 3,000 万美元，通常会更多）为期两周的假期通常家庭消费约为 23 万美元。伯德是甲骨文资本集团（Oracle Capital Group）礼宾服务部门负责人，该公司设在伦敦，致力于为超高净值人士提供一系列服务。伯德还认为，在为期一个月的假期中，富豪家庭支出会高达 300 万美元以上。

伯德表示，全球的超高净值人士希望在度假中获得三样东西：事无巨细都有人为他们悉心处理，在度假地享受最好的待遇，尽享极致美食（一边享受美景，又能被别人看到）。许多富豪游客还希望由自己的私人厨师掌勺，到哪里都有私人飞机和专人司机带领。史黛西·费舍尔-罗森塔尔（Stacy Fischer-Rosenthal）认为，高端度假当然少不了购物，与其他富豪的社交活动也不可或缺。

史黛西是费舍尔旅游公司（Fischer Travel Enterprises）董事长，人们花费 10 万美元才能成为这家旅游生活公司的客户。

那么，富人到底去哪些地方享受这种豪华度假生活呢？浏览下面几张图片，您将了解到超级富豪必去的度假地点，在这些奢华场所中，也有一些接地气的选择。

蔚蓝大海中的梦幻小岛......

如果只是想要逃离人群，富豪们会前往世界上最僻静的地方：格林纳达是委内瑞拉东北部加勒比海中的一系列小岛。

史蒂夫·埃多（Steve Edo）表示，富人们往往会租下整个岛屿，想做什么就做什么。史蒂夫是纯粹娱乐集团（Pure Entertainment Group）的首席执行官，该公司是蒙特利尔一家活动管理与豪华礼宾公司。

埃多往往让客人去卡利维尼岛（Calivigny Island），这是格林纳达以南一个面积 80 英亩的小岛。标价：每晚 148,500 东加勒比元（55,000 美元）埃多表示，岛上可住约 24 人，许多富豪都会乘私人飞机前来，并带上瑜伽教练或者乐师，为他们的聚会增添乐趣。

人们往往还会租上游艇和小船，在小岛四周整日逡巡。埃多表示，"这可是极致的私人体验。"

滑雪和炫耀......

滑雪是一项富豪们热衷的娱乐活动，据全球房地产咨询机构莱坊地产咨询调研公司（Knight Frank）调查，有 13% 的高净值人士都拥有滑雪度假屋。史黛西表示，世界上再没有比阿斯彭（Aspen）的雪坡更好的滑雪地了。

美国落基山上这座偏僻的小城一直是乐坛名人和电影明星的热衷之地，因而美国和外国富豪想要来此度假并被人看到也就不足为奇了。

史黛西表示，"阿斯彭这个滑雪胜地就是美国的圣巴斯岛。"

人们喜欢这里的一个原因是：它相当隐蔽，但主城区却很容易找到普拉达和迪奥等奢侈品店。

这里还有若干顶级餐厅，如备受欢迎的 Nobu 连锁餐饮集团旗下的阿斯彭松久日本餐厅（Matsuhisa Aspen）。

史黛西表示，许多来这里的富豪都会住在小内尔酒店（The Little Nell)。这座酒店建在山腰上，客房有 600 平方英尺，每晚约 650 美元，套房有 2,000 平方英尺，每晚 5,300 美元。

她的大多数客人都会在白天滑雪--客人们能刚好滑到自己的房间。晚上客人则会购物或者在众多夜店消遣。

出发去意大利海滨......

这座美丽的意大利海滨度假小城到处都是前来休闲放松的富豪名流。撒丁岛北部的切尔沃港（Porto Cervo）是位于罗马以西 475 公里处的一座小岛。 这里景色迷人，一年四季气候炎热（平均温度 13-24 摄氏度），各色餐厅随时款待前来这里度假的亿万富豪。

伯德最喜欢的一个餐厅是 Cipriani Porto Cervo，它是一个名为"亿万富翁俱乐部"的高级度假村的组成部分。在这里预订一个座位至少要花两周时间，海鲜是这里的主菜，当然也有各种肉类，价格也不会太离谱，起价约为 20 欧元（27 美元）。

大多数度假者都会选择住在有三到六间卧室的豪华别墅中，其中有私人泳池、健身房和大阳台。在这里，第勒尼安海（Tyrrhenian Sea）美景可尽收眼底。

伯德表示，想要入住这里，至少需要提前六个月时间预订。这里还一个深受欢迎的住处：喜达屋豪华精选酒店（Hotel Cala di Volpe），其中的超大总统套房每晚接近 14,574 欧元（20,000 美元）。

伯德表示，在这里除了休闲放松，也没有更多的事情要做，您可以尽享美味意大利葡萄酒普罗塞克（prosecco）和各色精致西点。大多数度假者都会租上快艇和游艇（一般都配备司机）在海上消磨时光。他们还会访问附近的葡萄酒庄，享受私人品酒乐趣。

伯德表示，"这里的主题就是水和吃喝玩乐。"

东西交汇之处......

想要享受东西文化交融乐趣的人们可以去土耳其度假。史黛西表示，土耳其位于欧洲和亚洲交汇之处，全球各地的富豪趋之若鹜。

她会把客人送到土耳其全国各地，但很多人会选择在土耳其最大的城市伊斯坦布尔度假，另外还有卡帕多西亚（Cappadocia）和博德鲁姆（Bodrum），前者是土耳其中部一个豪华度假地，后者则是土耳其南部爱琴海沿岸的一个港口度假城市。

史黛西表示，诚然，土耳其悠久的历史是吸引有修养的富豪们来此的原因之一，但土耳其一系列高端餐厅和"美妙无比的夜生活"也功不可没。

在博德鲁姆（上图），富豪们往往选择住在名为"Gulet"的一种土耳其小船上，其中会有 3-12 间客房。住在这种配备船员的小船上，游客可以在沿着海岸附近航行，也可以前往附近的希腊一游。

史黛西还是伊斯坦布尔四季酒店的粉丝。这家酒店有一个豪华水疗中心，有备受赞誉的餐厅，还有一个面积达 3,487 平方英尺的健身中心。客房价格每晚约 2,750-21,157 土耳其里拉（1,300-10,000 美元）。

享受奢华和冒险的沙漠绿洲......

埃多表示，热衷冒险的富豪们往往喜欢去阿布扎比，它是阿拉伯联合酋长国的首都。

它是一个沙漠中的城市，所以在乘坐四轮驱动越野车结束越野后，傍晚时分在海滩边的帐篷中享用晚餐在此备受欢迎。其他活动还包括乘坐热气球游览以及骑骆驼打马球。

埃多表示，来此度假的富豪们认为，与到处充斥着摩天大楼的迪拜相比，阿布扎比给人的感觉更为真实。埃多表示，"在阿布扎比，您才真正觉得自己身在中东。"

阿布扎比最好的餐厅都设在豪华酒店中。最好的酒店是哪家呢？埃多认为，安娜塔拉沙漠岛水疗度假村（Desert Islands Resort & Spa by Anantara）最好，它实际上位于波斯湾的一个小岛上，距离阿布扎比约 40 分钟车程。

酒店提供有六种美食"体验"，其中就包括波斯湾海岸美食体验。即使对富豪而言，酒店价格也很实惠，这座中东人间天堂每晚价格为 734-7,713 阿联酋迪拉姆（200-2,100 美元）。

普通人的富豪生活体验......

口袋里没有 250,000 美元怎么样？经济能力有限的消费者，可以考虑一下几种度假方案。

美国科罗拉多州阿斯彭

瑞吉酒店（The St. Regis），每晚 299 美元即可享受一间舒适的"经典客房" 。在经典客房，您可能不会享受到总统套房（每晚 2,529 美元）的美丽山景，但有大理石浴室和壁炉（在精选客房中）也不错呀。

土耳其伊斯坦布尔

博斯普鲁斯瑞士酒店（Swissotel The Bosphorus）每晚 283 美元的价格可能令您望而却步，但价格中可包含了享用 4,000 平方米水疗中心的费用呀。虽然是放纵享受一下，但价格也不算离谱：享受一次 50 分钟的日式指压按摩需要花费 240 土耳其里拉（82 美元）。

格林纳达

海岛度假很难做到廉价，您若选择 The Calabash Hotel 酒店，每晚花费 329 美元，就可入住有一间卧室的西区套房（Westside Suite）。在这里，您可以在海滩上放松身心，另外，还有两个网球场可以打网球，一个桌球室可以打桌球。

意大利切尔沃港

在这座海滨小城附近有若干价格合理的度假选择。只要花 50 欧元（68 美元），即可选择入住典型的意大利家庭酒店 La Murichessa，包括床铺和早餐。这里距离切尔沃港 11 公里车程。这样，您也能免费在附近的海滩上度过悠闲时光了。