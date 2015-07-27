阿萨德罕见承认叙利亚政府军兵力匮乏

哈通社阿斯塔纳7月27日电 据BBC报道，叙利亚内战进入第五年，总统阿萨德承认，政府军在与反叛武装作战中被迫放弃一些地区。阿萨德说，军队兵力短缺。

此前一天，阿萨德刚刚宣布大赦逃兵和逃避服兵役的人。 据信，叙利亚冲突已经造成23万多人丧生，数以百万计的人流离失所，政府失守大片地区。 法新社报道说，由于阵亡、变节、拒服兵役等，曾经拥有30万兵力的叙利亚政府军已经萎缩近半。 阿萨德说，军队没有足够的人力固守整个国家，特别是反叛武装得到外部支持。记者说，阿萨德指的是沙特、土耳其和卡塔尔。 "关键地区" 阿萨德在大马士革发表讲话说，"有些时候、有些情况下，我们被迫放弃一些地区，将兵力调遣到我们希望固守的地区。" 今年，叙利亚政府军已经失守西北部伊德利卜省的大部分地区和南部边界一带部分地区。激进组织"伊斯兰国"占据了古城帕尔米拉。 不过，阿萨德说，他相信军队能够保卫关键地区。 BBC记者指出，阿萨德指的是大马士革、霍姆斯、哈马和沿海地区。但是，其他一些大城市，比如北部的阿勒颇和南部的德拉可能没有把握。 不过，阿萨德说，"叙利亚军队的字典中没有战败这个字眼。我们会继续抵抗，我们一定会取得胜利。" 7月初，叙利亚展开募兵活动，以补充兵力。