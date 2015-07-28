外媒：中俄无限期推迟西线天然气管道项目

哈通社阿斯塔纳7月28日电 据观察者网消息，由于中国对燃料需求下滑，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）与中国石油天然气集团公司（下称"中石油"）已无限期推迟签署"西伯利亚力量-2"（原称"阿尔泰线"）天然气管道合同。

俄罗斯卫星新闻日前报道，俄《导报》援引联邦机构信息称，专家们认为，这是由于中国经济增速放缓，以及随着大宗商品价格回落，合作双方在价格方面出现了分歧。 另据《俄罗斯商业》（Vedomosti）日报报道，俄罗斯最大商业银行--俄联邦储备银行（Sberbank）的分析师涅斯捷罗夫（Valery Nesterov）在采访中透露，中国因经济放缓减少了对天然气的需求，而同时来自澳大利亚等国的液化天然气（LNG）供应量也在增加。 中俄双方在价格问题上僵持 当然，双方主要僵持在价格上。 2014年11月9日，到访的俄总统普京和中国国家主席习近平签署了铺设"西线"天然气管道的框架性协议，到2020年，俄气将向中国提供天然气需求总量的五分之一。 这一协议据称与当年5月签署的另一笔天然气协议（即"东线"天然气管道）金额相仿，均为4000亿美元，意味着俄气每年将通过"西伯利亚力量-2"管道向中国提供多至300亿立方米天然气。 通过"西线"管道，俄罗斯准备与土库曼斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦争夺中国市场。这些国家均经中亚-中国天然气管道向新疆出口天然气。 倘若管道建成，中国将成为俄罗斯天然气的最大消费国。对俄罗斯而言，两笔"大单"也有助于陷入经济衰退的俄罗斯经济恢复增长。 这也被看作俄气拓展客户多样性的有力举措。为减少对俄罗斯的依赖，俄气的很多欧洲客户都在寻找替代天然气的能源。俄罗斯近30%的天然气输往西欧国家，其中约一半经由乌克兰交付。 中国一度被认为是最理想的顾客：兼具庞大需求和支付能力。涅斯捷罗夫表示，2012-2013年间，中国的天然气消费数量增加了12%-13%；但在2014年，这一数字下降了8.5%；2015年上半年，则有小幅回升。 莫斯科俄中分析中心（Russia-China Analytical Center）主任萨纳科耶夫（Sergei Sanakoyev）表示，中方希望公开招标，并参与项目建设，使工程造价更趋透明。 俄气同意在价格方面略作"松动"，但因工程造价高昂而不准备做出较大让步。中方则指出，天然气管道建设可以更便宜些，并提议举行有中国公司参与的竞标活动。同时还提出条件，在俄方区段，可使用中国工人和设备。对此，俄气则回复认为没有必要引入中方资源。 目前看来，中方更愿意等待时机，令俄罗斯同意中方建议或降价。"中方又不着急"，萨纳科耶夫说。 双方的深入谈判现在"并不密集"。一名官员对《俄罗斯商业》日报表示，"或许等到普京总统9月访问中国时会推动谈判继续。"