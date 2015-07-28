克孜勒奥尔达国家大学将同中国石油大学共同培养石油领域人才

哈通社克孜勒奥尔达7月28日电 本社记者从霍尔克特阿塔克孜勒奥尔达国家大学获悉，日前，中国石油大学（北京）校长张来斌教授、国际关系系主任孙旭东教授一行访问霍尔克特阿塔克孜勒奥尔达国家大学，同该校教职工及学子举行座谈。

会上，克孜勒奥尔达国家大学校长科勒什拜•比森诺夫就大学建校主旨、教学工作开展及科学潜力、国际教学合作开展情况等对来宾进行了详细的介绍。并强调，自2013年以来，霍尔克特阿塔大学同中国石油大学之间的合作一直十分成功。

张来斌教授表示，通过两所高校之间良好的合作，共同培养石油领域高新技术人才，将为双方提供充足的人才储备和科研动力，促进两国经济的持续发展，进一步加深双方的友谊和联系。 根据会议达成的共识，双方计划共同建立培养优秀科研人才的教育中心，通过双边合作，共享教育资源和科研信息，实现师资力量及在校生的交流与合作。同时，还计划引进中国的奖学金计划，为优秀学子提供留学和交换生机会。双方还签署了一系列新的教学、科研等领域合作协议。 据悉，霍尔克特阿塔克孜勒奥尔达国家大学代表团今年六月曾访问中国石油大学，参观该校技术中心，并就进一步加深双方合作交流深入交换了意见，达成了一定的共识。（编译：塔尔）