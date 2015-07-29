伦敦金属交易所接受人民币抵押

哈通社阿斯塔纳7月29日电 据英国《金融时报》29日消息，负责为铜、铝等工业金属定价的伦敦金属交易所(LME)，现在将接受人民币作为交易抵押品，这对人民币国际化是一大促进。

LME成立于1877年，2012年由香港交易及结算所有限公司收购。经英国央行批准，LME清算公司将接受离岸人民币作为现金抵押品。

LME已经接受了美元、英镑、欧元和日元。

此举出炉之际，中国企业正越来越多地在LME交易，以寻求对冲他们对大宗商品价格波动的敞口。中国是多数金属的全球最大消费者和生产者。

随着人民币越来越多地用于贸易支付，伦敦还试图将自己定位为离岸人民币交易中心，与巴黎和法兰克福展开竞争。

根据伦敦金融城管理当局的数据，去年伦敦的人民币交易量增加了一倍以上。

专门负责投行工作的中银国际正在伦敦建立大宗商品团队，希望帮助母行的大量工业客户在LME对冲风险和开展交易。

LME表示，中银国际将是提交离岸人民币作为抵押的第一个成员。中国银行也将成为LME清算公司的一家结算银行。

中国银行伦敦分行副总经理王化斌说："这表明中国银行致力于成为一家真正的全球性银行"。该行在另一份声明中表示，将与LME紧密合作，发展以人民币计价的大宗商品产品。

中国最大银行中国工商银行也是LME的成员。今年中国工行收购了南非标准银行的伦敦业务，这将进一步增加该行在伦敦的交易能力。

一些较小的中资集团也加入了LME，其中广发证券旗下的广发金融交易去年率先在LME进行交易。招商证券也获批成为会员。