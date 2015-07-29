哈萨克美食将登上国际空间站餐桌

哈通社阿斯塔纳7月29日电 哈萨克斯坦航天科研技术研究中心总裁朱马别克•詹塔耶夫29日接受记者采访时表示，哈萨克斯坦宇航员阿依登•阿伊姆别托夫在他此次太空行程中，除完成包括对咸海和里海的观测、记录及其他多项科研任务外，还将有机会在太空中品尝到8种为其特制的哈萨克传统美食。

据詹塔耶夫介绍，阿伊姆别托夫此行的主要任务包括观测咸海和里海海域，记录周边地区各项相应数据和图像，以用于研究该地区石油和天然气开采对环境所造成的影响。此外，太空中的伽马射线对人体的影响，也是其主要研究任务之一。

值得一提的是，中心还向阿伊姆别托夫安排了一项有趣的任务：在太空中与其他船员一同分享哈萨克美食。为完成这一任务，中心根据太空失重环境的具体情况，特制了8种具有哈萨克传统风味的太空食品。这些食品包括肉制品、酸奶和奶酪等。中心希望借此研究哈萨克传统饮食在太空环境中对人体可能的影响。 阿伊姆别托夫将于今年9月2日10时，搭乘俄罗斯联盟号飞船，由拜科努尔航天中心起飞前往国际空间站。在完成为期十天的太空航行之后，阿伊姆别托夫计划于9月12日7时返航。据悉，哈萨克斯坦将为此次航程向俄罗斯方面支付2000万美元。（编译：塔尔）