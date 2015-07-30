阿斯塔纳人的九大特征

哈通社阿斯塔纳7月30日电 近日，Pandaland.kz网站发表了一篇名为《真•阿斯塔纳人必然具备的特征》的文章，以诙谐的语调调侃阿斯塔纳市民的一些生活习惯和思维方式，引起了网络热议。

文章作者称，每一座城市都具有自己独特的城市文化，其居民也必然具备不同于其他城市和地区居民的习惯、习俗和思维方式，为了了解阿斯塔纳市民的这些特征，作者征询了大量的来自阿斯塔纳市的网民，最终归纳总结了九条"真•阿斯塔纳"必备特征： 1、在冬天，阿斯塔纳人能不动就不动，并且上班时必然随身带着暖手宝； 2、在左岸（新市区）买一套房子是每一个阿斯塔纳人的目标； 3、每个人都拥有做领导的觉悟，熟知每一个政府部门主要官员的姓名； 4、一年365天都西装笔挺； 5、冬季必须半夜爬起来为车子加温，每夜至少三次！不提了，说多了都是泪......（阿斯塔纳市是全球冬季气温最为寒冷的首都之一） 6、时间永远不够用，只有午餐时间才有空和朋友见面； 7、每周逛一逛Артем和Green两大市场，这两地儿真心物美价廉； 8、首都日庆典，满街兴高采烈观赏游行的都是外地人和游客，阿斯塔纳人都躲城外或到布拉拜旅游区度假去了； 9、阿斯塔纳人一半的工资都贡献给了首都各个餐厅，而且永远对餐厅的服务满心不爽。（编译：塔尔）