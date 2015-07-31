专家确认东哈州出土塞人女性古尸大致年龄

哈通社阿斯塔纳7月31日电 哈萨克斯坦考古学家日前已通过最新的年代检测技术，成功测明2013年出土于东哈州一具古塞人（亦称斯基泰人）女性古尸的生活年代和大致年龄。

据相关专家介绍，通过最新的年代检测技术可知，这具古尸——一位塞人女性（考古学家们将其命名为"塞人公主"），生活在公元前4-3世纪，年龄大约为40-45岁。古尸头戴一顶丝质的帽子，其它服装则由羊毛编织而成。

"为了进行深入研究，我们同圣彼得堡埃尔米塔日博物馆取得了联系，并得到了十分必要的帮助。在古尸的帽子上，我们发现了非常独特的图案，这些图案相互组合，构成了神鸟--萨姆鲁克的形象（萨姆鲁克：哈萨克古代传说中身形巨大的神鸟）。这种图案还是第一次被发现。"考古学专家卡里姆•阿勒腾别科夫说。 目前，古尸的保存工作已经全部完成，相应的复原工作正在开展当中。部分遗骨、纺织品和土壤样本被寄往美国进行检测，哈萨克斯坦考古学家们正在等待美国方面传回相关的监测数据，以便于更加清晰的确认这位"塞人公主"的更多信息。相关研究工作结束之后，这具古尸将被安置在国家博物馆中。（编译：塔尔）