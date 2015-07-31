塔利班证实毛拉•奥马尔已死亡

哈通社阿斯塔纳7月31日电 据美国媒体报道，伊斯兰堡-塔利班星期四正式证实了其组织的创始人毛拉•奥马尔的死亡。这个伊斯兰主义运动组织的声明说，奥马尔死于疾病，但没有给出诸如时间或地点的任何细节，只是说他的健康状况在他生命的最后15天里急剧恶化。

公告并未提及阿富汗政府周三发表的关于奥马尔两年前去世的声明是否准确。尽管阿富汗政府坚称他死在巴基斯坦的一家医院，但塔利班表示，奥马尔自从2001年美国支持的力量推翻塔利班的统治以来从未离开过阿富汗。 巴基斯坦在星期四早些时候表示，下一轮阿富汗和谈已经应阿富汗塔利班领导人的要求而推迟。主持会谈的巴基斯坦方面说，他们对塔利班领导人继续参加和谈仍然抱有希望。 塔利班通过电子邮件发表的声明显示出，这个组织并不支持和谈。阿富汗外交部说，他们"致力于同塔利班的和平谈判"，并敦促塔利班在近期内回到谈判桌上来。 新的领导人？ 媒体援引塔利班高级官员的话说，塔利班的政治和军事首脑毛拉阿赫塔尔•曼苏尔(Mullah Akhtar Mansoor)已被选定为这个组织的领导人。但是塔利班尚未证实这项任命。 阿富汗政府官员说，奥马尔于2013年在巴基斯坦死亡。 阿富汗的主要情报机构"国家安全局"的发言人阿卜杜勒•哈撒比•赛第奇(Abdul Hassib Seddiqi)说,"他在卡拉奇的一家医院病的很重，并且在那里可疑的死去"。他没有解释什么是"可疑的死亡"，也没有说他的机构是多久以前掌握奥马尔的死讯的。 阿富汗总统加尼的办公室也表示，奥马尔在2013年去世。 在华盛顿，白宫说，奥马尔的死讯看上去是可信的，美国情报当局正在调查他死亡时的情况。 奥马尔至少有五年没有公开露面，也没有直接的证据证明他还活着。之前当地新闻媒体关于他死亡的报道从未获得广泛传播。 据说来自奥马尔本人的最新讯息是在本月早些时候传出的，他肯定了阿富汗和谈是符合伊斯兰教义的，具有"合法"性。媒体援引奥马尔的话说，如果和谈有助于结束"以美国为首的外国占领"并在阿富汗建立一个伊斯兰制度的国家，他不反对和谈。 美军在9•11恐怖袭击后于2001年出兵阿富汗，当时奥马尔领导着塔利班。塔利班支持基地组织并庇护其领导人本•拉登，后者宣称组织实施了劫持客机的自杀袭击，在美国造成近3000人死亡。 在2001年的恐怖袭击发生后，美国政府出巨资悬赏捉拿基地组织和塔利班的许多领导人。其中对奥马尔的赏格是1000万美元。 从1996年到塔利班政权被推翻,奥马尔就一直是阿富汗的最高指挥官和精神领袖。美国因为9.11 恐怖袭击而出兵阿富汗之后,奥马尔逃到巴基斯坦，后来渐渐退出了人们的视线。