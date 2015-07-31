中国驻哈大使馆举办建军节八十八周年招待会（图）

哈通社阿斯塔纳7月31日电 7月30日，中国驻哈萨克斯坦大使馆在阿斯塔纳北京大厦举办"八一"建军节招待会，庆祝中国人民解放军建军八十八周年。

国防部副部长兼武装力量总参谋长萨肯•扎苏扎科夫上将、国防大学校长雷斯巴耶夫少将、空防军副总司令乌阿什巴耶夫少将、国安委副主席阿布季卡斯莫夫、边防军司令季里马诺夫，国家近卫军副司令萨托夫、老战士协会副主席穆卡舍夫等军界官员，中国驻哈大使张汉晖、驻哈各国使团、武官团、社会名流、在哈华侨、留学生代表等200多人到场，共同庆祝中国人民解放军建军八十八周年。

中国驻哈大使馆武官刘文斌在致辞时主要介绍了过去一年中国人民解放军在现代化、正规化建设上取得的成就，中国执行的防御性国防措施和哈中两军今年各级别的交往。刘文斌对哈中两军关系发展给予高度评价，表示愿与哈方一道共同努力，进一步加强双方在防务安全领域的务实合作，共同打击"三股势力"，共同维护地区安全稳定，共同维护世界和平。 总参谋长扎苏扎科夫上将代表哈武装力量祝贺中国人民解放军建军88周年。扎苏扎科夫表示，哈方高度重视发展与中国的全面战略伙伴关系，建交23年来，两国在睦邻友好和相互理解的基础上，创立了快速发展国家间关系和开展建设性合作的样板和典范，他对两军友好关系不断密切和快速发展给予高度评价。（编辑：金桥）