哈萨克斯坦入世将为俄罗斯带来哪些挑战？

哈通社阿斯塔纳7月31日电 7月27日，世界贸易组织总理事会正式批准哈萨克斯坦入世，努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫总统和世贸组织总干事罗伯托•阿泽维多于当日签署了哈萨克斯坦加入世贸组织议定书，正式结束了哈萨克斯坦长达近20年的入世谈判，这也是迄今为止持续时间最长的入世谈判。

这一哈萨克斯坦人民翘首盼望的消息，自然而然的引起了哈最大贸易伙伴——俄罗斯的关注。俄罗斯媒体Lenta.ru 29日刊登的一篇题为《在同一条船上》的文章认为，哈萨克斯坦入世的某些细节已经让莫斯科方面感到不安——哈是欧亚经济联盟和关税同盟的成员，该国入世后，关税之间的差别将打击地区一体化进程。

文章称，在关税及贸易总协定基础上建立世界贸易组织后，哈萨克斯坦与俄罗斯几乎同时就入世展开了谈判。与大部分原苏联国家一样，两国的入世谈判曾一度陷入苦战，并被延长。这与苏联解体后，获得独立的各国处于过渡期有很大联系。当时这些国家几乎都或多或少的继承了一些工业生产能力，但这些设施均因常年失修变的陈旧不堪，太仓促的加入世贸组织，必将会使这些残留的工业生产能力窒息，上百万人会失业，失去自己珍贵的收入来源。但在处于欧盟"保护伞"的东欧国家中，这些问题就显得并不是那么棘手。

与此同时，修改相关法律法规也成为了这些国家入世必须要通过的一关。因此，加入世界贸易体系的时间被延长是不可避免的。大部分原苏联国家是于21世纪第一个10年末期加入世贸组织的，这时这些国家的工业基本已经衰落或已被重建。值得一提的是，政治经济环境对原苏联国家入世也起到了一定作用——未参与欧亚一体化进程的国家较早加入世贸组织，但乌克兰和格鲁吉亚是在这之前加入的。而作为全球大型市场之一，俄罗斯不可能被排除在全球市场之外——即使政治方面出现了某些紧张局势，但俄罗斯还是于2012年完成了入世进程。现在，哈萨克斯坦也即将加入世贸这一大集团。预计哈方将于年底前完成所有文件的批准，并以世贸组织成员国的身份迎接2016年。

目前哈萨克斯坦入世议定书虽然还未被公布，但某些条款已经被告知。哈萨克斯坦入世后的平均关税率将低于其他欧亚经济联盟成员国，俄罗斯和白俄罗斯的这一指数在10%以上，而哈萨克斯坦的仅为6.5%。这就是哈俄这两个合作伙伴即将面临的主要问题。内部实行免关税的欧亚经济联盟，将成为再出口的大型窗口，并为哈萨克斯坦带来巨大的商机。低廉的进口关税和完全免费的出口关税，将使哈萨克斯坦的贸易商们在俄罗斯市场感到非常舒适，也将进一步开发哈萨克斯坦的过境贸易潜力，使其成为贸易枢纽，但另一方面，俄罗斯企业和本土制造商将面临严峻的挑战。

出现这样的情况，必将引起哈萨克斯坦与俄罗斯和白俄罗斯之间的利益冲突，白俄罗斯甚至还不是世贸组织成员，并且在可预见的未来内也未必能尽快加入。这样就不难理解俄罗斯经济发展部部长阿列克谢•乌柳卡耶夫对哈入世冷淡的表态了。他认为这是一个"严重的风险"。不难看出，俄官方十分关注哈萨克斯坦入世进程。

面临最大挑战的将是俄罗斯传统的弱势领域——汽车制造业，汽车和农机制造商可能会经不起进口车辆增多带来的冲击。按理说，两国之间的关税应对这种情况起到调节作用，但目前在欧亚经济联盟内部几乎完全开放的边境，将迫使俄罗斯面对"灰色"进口的问题。这不得不让人想起前一段时间发生的"白俄罗斯产三文鱼"事件：俄罗斯对欧洲国家采取反制裁政策后，从挪威进口白俄罗斯的三文鱼产品急速增长，并且这些鱼类产品又冠以"白俄罗斯产"的噱头进入到了俄罗斯市场，这在当时引起不小的社会反响。

但乌柳卡耶夫的下属显然表现的并不那么悲观。俄罗斯经济发展部贸易谈判司司长马克西姆•梅德维德科夫表示，哈入世对于关税同盟和欧亚经济联盟都是有利的，这将对进一步完善组织机制具有推动作用。

虽然出现了不利情况，但俄罗斯显然是密切关注着哈萨克斯坦入世进程的。"莫斯科经常提出‘威胁'这一概念，"哈萨克斯坦经济学家马格巴特•斯帕诺夫说，"俄罗斯官员是从头到尾参与了所有哈萨克斯坦入世谈判的。与此同时，2012年，两国甚至提交过共同入世的申请。" 德意志银行驻俄罗斯分行主席经济学家雅罗斯拉夫•利索沃利科也表示，与刚入世的那段时间相比，俄罗斯国内制造商迫切需要保护的问题现已变的不是那么严峻。

斯帕诺夫认为，"灰色"出口——是哈萨克斯坦与俄罗斯共同面临的问题，两国贸易是双向的，因此俄罗斯贸易企业也是重要的参与者。"我国的经济规模比俄罗斯小十倍以上。当俄罗斯加入世贸组织时，哈方面临的挑战可比现在的俄罗斯要多的多。"他认为，所有问题完全可通过协商来解决。无论如何，为全面解决进出口漏洞，并且适应新的贸易环境，欧亚经济联盟内部需要进行漫长的谈判与对话。

当然，俄罗斯可以将关税降低至哈萨克斯坦的水平，以解决关税差异的问题，但并不是所有俄罗斯各行业都做好了这样的准备，因此俄官方未必会做出这样的决定。

斯帕诺夫表示，总体来说，入世对哈萨克斯坦是有利，但最主要的获利者还将是消费者。虽然俄罗斯生产的产品种类较多，但哈俄两国的经济有很大的相似之处，加入世贸组织将推动提高双方的竞争力。

利索沃利科认为，哈入世将为俄罗斯带来的好处也是很多的，比如这将为欧亚经济联盟与其他地区开展对话和合作起到积极作用。世界贸易组织由多个群体组成，它们根据地理位置和所擅长的行业分类，当与具体某个国家群体进行谈判时，他们将手握众多有利的牌，因为在自己的地区或擅长的领域内，这一国家群体所掌握的市场相比其他国家群体的要多的多。如果欧亚经济联盟在世贸组织框架下能够整合成为强有力的团队，并站在统一战线上，那与诸如金砖国家等群体进行对话时，将拥有更多的话语权。（编译：吴然）