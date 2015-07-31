金融时报：日本应正视修改安保条约风险

哈通社阿斯塔纳7月31日电 英国《金融时报》31日刊登一篇题为《日本应正视修改安保条约风险》的社评文章，以下为全文：

自日本在二战末期投降以来，已经过去将近70年。1947年，在美国的占领下，日本颁布实施了美国人起草的和平宪法。日本在和平宪法中承诺了放弃发动战争的权利。由于修宪的条件被严加限定，以至于日本（不同于德国的情况）和平宪法自颁布起没有修改过任何条款。

如今，日本即将通过立法，允许对和平宪法进行重新解释，使日本能够行使所谓的集体自卫权。有人形容，这是战后以来日本防卫姿态发生的最大变化。这种说法有些夸张。日本早已将和平宪法的含义延伸到了极致。宪法第九条规定，日本不得保持陆海空军及其他战争力量。而在实践中，最初也是在美国的敦促下，日本拥有了世界上装备最精良的武装部队之一。其自卫队的叫法只是提供了一块幌子。日本军队已经参与了联合国维和行动，在印度洋为做好战斗准备的美国舰船提供燃料，甚至在伊拉克建设了基础设施。

而今，保守派首相安倍晋三想让日本能够更容易地向海外派兵。总的来讲，集体自卫权将允许日本在被认为对本国安全造成直接威胁的冲突中（比如朝鲜半岛发生战争）与美国盟友并肩作战。它也将能够在一些对日本产生重大影响的冲突中为美国提供后勤支援。这种华盛顿积极支持的转变遭到了中国与韩国的反对，两国将之视为日本新军国主义的证据。

没错，安倍是一个民族主义者。他持有一些明显的修正主义观念。他在向本国民众解释集体自卫权必要性方面也做得很糟糕。在华盛顿，他大肆宣扬日本的新角色——与美国并肩行动，而在国内，他试图把这种变化形容为微乎其微。民意测验显示，大多数日本人并不喜欢新的安保立场，其中很多人担心日本可能被拖入美国的军事冒险之中。

尽管如此，安倍的这些改动也是有理由的。军事上更强有力的中国的崛起，改变了日本周边的安全态势。而不稳定的朝鲜拥有核弹的事实也同样如此。在就战时侵略行径赔罪道歉方面，日本做得不如德国，但是70年来日本军队未向敌人发过一枪。假如那些目前正交由日本国会审议的安保法案获得通过，日本在宪法上的军事行动空间，仍会比全世界几乎所有国家都更加受限。此外，包括印度、菲律宾和越南在内的许多亚洲国家，都对中国日益强硬的立场感到担忧，并支持日本提高军事能力。

但是，这其中依然存在诸多危险因素。日本应该有节制地使用其新获得的力量。它不能看起来好像在联合美国遏制中国——如果中国政府因此认为其合法利益受到了威胁，这样的政策就会产生反作用。安倍还应该付出更多努力，展示日本作为现代和平国家的形象。下月就二战结束70周年发表讲话时，他应该重申日本以前做出的道歉，甚至为了一劳永逸地埋葬历史，他还应该加大道歉的力度。

如果他做到了这些，中国也应该报之以李。亚洲是时候把70年前的事情抛在身后了。一个更加"正常化"的日本（如果它依然受到宪法约束）将是这一进程的一部分。