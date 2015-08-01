光学眼镜成为时尚配饰

哈通社阿斯塔纳8月1日电 据外媒消息，在古驰（Gucci）2015年的秋季秀场上，眼镜的出现让评论家们挖空心思寻找与"女学者"、"知识分子"等含义相近的词汇进行解说。而这些眼镜正是Gucci新任创意总监亚历山德罗·米歇尔（Alessandro Michele）计划的一部分，他要摆脱汤姆·福特（Tom Ford）为眼镜下的定义--那种深色、性感的太阳镜。Gucci眼镜（150英镑起）与米歇尔打造的套装--复古皮毛大衣、飘逸连衣裙、蝴蝶结衬衫以及无边便帽--相得益彰，虽然少了些性感，但轻便的大框眼镜（250英镑）也颇为出彩。拉尔夫·劳伦（Ralph Lauren）偶尔也会在T台上推销一下它的光学眼镜（圆形款，119英镑），但大多品牌并没有这样做，这有点让人吃惊，因为眼镜正逐渐变成像墨镜一样的风格元素。

20世纪50年代，墨镜超越了其工具性，"玛丽莲·梦露等好莱坞明星让墨镜变成时尚品。"配饰设计师汤姆·戴维斯（Tom Davies）说，"但大多数人通常只携带一副光学眼镜。"现在这一点已经迅速发生了变化。"戴眼镜只为看得清楚的时代已经一去不返了。"著名眼镜品牌玛考林香港公司（Marcolin UK）的常务董事佩里·摩尔（Perry Morre）说，这家公司为罗伯特·卡沃利（Roberto Cavalli）和Tom Ford等时尚品牌制造眼镜。业内人士，如高端眼镜品牌Culter and Gross的设计总监玛丽·威尔金森（Marie Wilkinson）和罗萨奥蒂卡集团（Luxottica Group）的产品发展总监亚历山德罗·贝卡里尼（Alessandro Beccarini）称，这种改变一定程度上是因为戴眼镜形象而出彩的女星造成的，如凯拉·奈特利（Keira Knightley），她喜欢戴宽大的黑框眼镜；帕特丽夏·阿奎特（Patricia Srquette）则戴着一副范思哲（Versace）的眼镜（160英镑）出现在今年的奥斯卡颁奖礼舞台上。弗兰克·博奈（Franck Bonnet）是巴黎高端眼镜定制品牌博奈世家（Maison Bonnet）的第四代传人，他说："墨镜给女人以自由，让她们释放魅力，展示个性，而光学眼镜的作用则是将一种缺陷变成魅力资本。"Marcolin UK的摩尔也说，"现在人们已经意识到，一副合适的眼镜能给别人留下的印象，远远超过了其他配饰。"

奢侈品牌着力推出眼镜产品

但直到最近，眼镜的发展趋势仍旧缓慢。"除了眼镜，没什么东西是你需要每天佩戴使用的，而且它改变了你的整体容貌。即便如此，很多人仍然只将眼镜看成是一种实用工具。" 盖尔·斯蒂尔（Gail Steele）说，她是眼镜商Auerbach & Steele的总监，这间店位于伦敦国王大道，并且拥有自己的产品系列（275英镑起）。"英国的眼镜使用者平均2.8年购买一副眼镜，但是他们却不会在这么长的时间里穿同一双鞋、用同一款包或其他任何一样配饰。“

不过，她说她的客户中有"越来越多人开始拥有一个‘眼镜柜'，放置他们购买的各种形状和色彩的眼镜。"戴维斯也观察到类似的现象，"五年前，女人们会匆忙挑选一副眼镜，但现在她们则喜欢拥有三到四副看起来更柔和、更富魅力的眼镜。戴墨镜可以让我们感觉更好、更自信。现在，光学眼镜的选择也多样化了，人们可以在其中找到同样令自己充满自信的元素。"美国眼镜品牌奥利弗·皮帕斯（Oliver Peoples）的创意总监丽丝·泰勒（Lise Tyler）称，从"一种医疗设备到自我表达的方式"，这种观念转变是由于高层中，不管是在商业还是艺术领域，出现了越来越多戴眼镜的女性，并且她们在全球媒体的视野中不断出现。 相当多的独立品牌成为眼镜时尚发展的带头人。"正如部分厂商通过与小规模的时尚品牌合作，推动墨镜的更新，并鼓动奢侈品的大生产商开始做同样的工作，这一过程也出现在光学眼镜的发展中。"戴维斯说。Cutler and Gross为顾客提供了一系列镜架，客人可以自由选择光学或者太阳镜的镜片；伦敦眼镜品牌Eye Respect与全视线光学公司（Transitions Optical）合作，推出了前沿、新颖的光敏镜片。

同时，奢侈品牌现在也开始迎接这项挑战，通过其强大的广告能力，提升眼镜产品的影响力。比如，女星克里斯汀·斯图尔特（Krisen Stewart）出现在香奈儿（Chanel）2015年的眼镜大片中，令人耳目一新，她佩戴的眼镜包括镜架轻盈并且装饰着珍珠和珐琅元素的Bijou系列（580英镑起），以及从Boy bag链条包中汲取了诸多细节的一个款式（440英镑）。普拉达（Prada）举办了Prada Journal文学创作比赛，Prada Journal正是一个以学究气的深色镜框（230英镑）为特色的眼镜系列；乔治·阿玛尼（Giorgio Armani）推出了Films of City Frames项目，电影新人与来自六个国家、戴着Frames of Life眼镜（189英镑）的人合作拍摄短片，令这一产品受到全球媒体的关注。

如何挑选眼镜？

随着光学眼镜在时尚秀场、品牌大片的出现频率越来越高，购买的选择也越来越多，那么女性应该如何挑选能增强魅力的眼镜？其标准是什么呢？Oliver Peoples的泰勒认为："先找到一个与你气质相符的样式，再决定它是什么用途--正式晚会还是周末休闲？然后再考虑你的脸型和眼镜的颜色。"此外，"眼镜具有实用性：佩戴是否舒适？能否体现你的个性？我们发现有三种样式可以涵盖大多数的需求-大而宽厚的款式，如我们的Wacks系列（207英镑）；夸张而华丽的款式，比如我们与罗达特（Rodarte）合作的限量款（260英镑）；以及轻盈、突出女人柔性的款式，如Jardinette（210英镑）。"

不过，Culter and Gross的威尔金森则将脸型列为挑选眼镜的首要考虑，其次是一个女人希望通过眼镜和服装的搭配所要展示出的形象，"因此你可以选择一个富有进取型的商务款，如我们的1013号，它采用了轻微向上倾斜的设计，或者更加硬朗的1030号，再或者是更柔和、更女性化的1165号（均295英镑）。J. Crew的创意总监詹娜•莱恩兹（Jenna Lyons）在穿着宽大夹克时会戴一副厚重的黑色方框眼镜，在更加轻松休闲的场合则使用细致精巧的镜框搭配柔软的衬衣。"

Luxottica Group的贝卡里尼也认为应该将"眼镜与包袋或鞋子同样对待，白天使用一种经典样式，比如Armani，如果想给别人留下更深刻的印象，则可以选择杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）宽大厚重的Spain in Sicily（223英镑），而在某些特殊场合，眼镜的样式应该是精巧、珍贵的。"诗乐眼镜（Silhouette）使用施华洛世奇钻石切边的Crystal Diva系列（639英镑），和用钛金属做成的超轻、流线型、限量款Titan One（260英镑），以及蒂凡尼（Tiffany & Co.）的蓝镜架款式（295英镑）都是特殊场合的不错选择。

趣味彩色框架的兴起是这股眼镜潮流中的另一个趋势，比如缪缪（Miu Miu）的Wink系列（205英镑）和Rasoir系列中的红色无底框不规则眼镜（205英镑），Persol的双色款镜框（210英镑），Auerbach & Steele的亮蓝色豹纹眼镜（275英镑），以及Armani的两色蓝边圆形镜框（189英镑）。"现代醋酸盐的使用使得镜框色彩和样式的多样化成为可能，鼓舞了人们不断进行试验。"Marcolin UK的摩尔说。结果就是，"女性在挑选眼镜时不再局限于保守的样式，并且，相较于男性，她们拥有的眼镜数量更多。"伦敦著名眼镜商Hodd Barnes & Dickins的见习经理阿巴斯·皮尔巴伊（Abbas Pirbhai）补充道。"虽然现在拥有多副眼镜的人还为数不多，但我认为不断提高的经济水平将会创造更多的自信、滋生更多自我表达的渴望。"

这种自我表达的背后，是一个人的眼镜与他的肤色、脸型、风格和品位相契合。戴维斯的定制眼镜店需要花四到五周的时间制作一副眼镜（醋酸盐层镜框495英镑起；水牛角镜框1200英镑起），他认为对大多数顾客来说，两副眼镜就足够了。"挑选眼镜最关键的是要与眼睛、眉毛和头发的颜色一致，确定了样式后，我们就开始测量尺寸、加工材料-客人通常喜欢水牛角，有多种颜色供选择。"他说，"一个宽大、简约的样式适用于大多数的场合--高品质的眼镜在哪都合适。"博奈补充道："女性最关心的是眼镜能够让她们的眼睛整体容貌看起来更好看。"博奈家的定制眼镜（1000欧元起）通常需要花三个月的时间制作。随着人们对眼镜的兴趣日渐增长，或许某天眼镜定制也要列出等候名单了。