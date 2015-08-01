意料之外的新潮流——戴头巾的“洛丽塔”（图）

哈通社阿斯塔纳8月1日电 现年25岁的美国穆斯林女孩儿阿莱沙•萨拉扎尔（Alyssa Salazar），凭借她在社交平台Tumblr上的个人账户"戴头巾的洛丽塔"，成为了"洛丽塔爱好者"圈子当中最引人注目的明星人物。

"洛丽塔爱好者"起源于日本，这一群体以身着脱胎于英国维多利亚时代繁复花哨服饰为主要风格，正越来越受到世界各地少女的欢迎。洛丽塔时尚的起源可以追溯到20世纪80年代，到了90年代即被视为一种时尚。洛丽塔还细分为多种不同的风格，诸如华丽公主造型的"Sweet Lolita"（甜美洛丽塔），以黑色为主基调的华美"Gothic Lolita"（哥特洛丽塔），以及搭配别针和链子的"Punk Lolita"（庞克洛丽塔）等。 阿莱沙•萨拉扎尔偶然的接触到了这一团体，随即对这种穿衣风格产生了兴趣。由于她是一位穆斯林，她在这种穿衣风格当中引入了头巾等穆斯林服饰的元素，令人意想不到的是，两种不同的服饰系统却在她精心的搭配之下，体现出了一种和谐的美感。当她将自己的照片上传到了社交平台上后，立刻引起了洛丽塔服饰爱好者们的关注，并收到了大量称赞。目前她的粉丝数量已经超过了1万人，而且名气还在不断飙升。 随着名气的增加，阿莱沙也面临着一些困扰，有一些人开始在网络上对她进行恶意的攻击和诋毁。她的穆斯林身份和头巾经常成为遭到攻击的主要原因，不时有人将她同恐怖分子相提并论。 不过，阿莱沙表示，她并没有受到这些言论的过多影响。她认为，任何人都有权力按照自己的心意，选择自己的生活方式。（编译：塔尔）