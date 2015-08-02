黄金价格下挫引发看跌预期

哈通社阿斯塔纳8月2日电 据华尔街日报7月31日报道，对于投资者们而言，黄金通常是最佳的储值工具，能够在经济最差的时期提供稳定性。不过，上周金价跌至五年低点，促使预测人士大胆看空金价。

诚然，金价的暴跌已经刺激了印度和中国这两个最大消费国个人买家的需求--这段时期通常是黄金消费的淡季。然而，以西方投资者为主的黄金交易所买卖基金(ETF)持续资金外流，大大抵消了实物买盘带来的利好人气。周五黄金价格下跌0.3%，至1,085.50美元，接近上周触及的五年低点。

美国联邦储备委员会（简称：美联储）明年可能加息的预期日益升温，也给黄金构成了压力。若加息，就意味着其他资产或许比黄金更具有吸引力，毕竟黄金不产生回报率。另外，美国加息也会推动美元升值。这也会影响以美元计价的黄金：对于那些持有其他货币的买家而言，当美元升值时，黄金也跟着变得昂贵了。

交易商称，此外，随着美联储结束了实施很长时间的宽松货币政策，使得曾助推黄金大涨的资金将被吸走，也导致金价下跌。

一些黄金观察人士目前预计，金价可能回落至2008年全球金融危机爆发前的750-800美元/盎司的水平。

德意志银行(Deutsche Bank)分析师在一份报告中称，尽管头寸和市场人气指标可能显示黄金市场已经超卖、金价处于低水平，但该行仍认为，存在对金价前景不利的基本金融力量。

他们表示，金价须跌至750美元/盎司（与原油、铜和标普500指数等其他资产历史相对价值相比），才能消除其对其他资产的溢价，使黄金的估值重回历史平均水平。

荷兰银行(ABN-Amro)在一份报告中指出，在美元走强、利率上升以及低通胀的时期，投资者倾向于平仓黄金头寸。该行将年底黄金目标价维持在1,000美元/盎司不变，但预计2016年年底前金价将跌至800美元/盎司。

其他人的观点甚至更为悲观。

基金管理公司TCW Group前大宗商品经理厄尔布(Claude Erb)称，如果黄金是对抗通胀的工具，那么它的真实价格，即经通胀调整后的价格，在长期内应当保持一致。

根据他的计算，经通胀调整后的金价约为每盎司825美元。他称，但由于交易很少基于估值，而且市场往往涨跌过度，他认为黄金价格可能接近每盎司350美元。

当然，当某种资产开始上涨或下跌时，分析师经常急于做出极端预测。不久前一些著名的预测人士还在预测油价可能升至每桶200美元甚至更高。但情况相反，经历过去一年的暴跌后，基准油价目前仅略高于每桶50美元。

也有一些分析师称，随着金价下跌，印度和中国对实物黄金的购买需求将激增，而某些看跌金价的预期也许没有完全把这一因素考虑在内。

凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家甘巴里尼(Simona Gambarini)在研究报告中称，预计下半年来自印度和中国的需求将上升，因为低金价将刺激买盘，这将推高黄金的总体消费需求。

每年10月印度将迎来节日季节，所以黄金购买热潮通常会从10月份开始，到次年1月或2月中国春节过后消退。过去，这个时间段的低金价引发了实物黄金的购买潮。

Parker Bullion负责人阿查里雅(Haresh Acharya)说，批发商已经开始赶在印度节日季节前利用低金价逢低吸纳，预计购买步伐将从8月中旬起加快。

中国和印度加在一起的黄金需求量占到了全球黄金需求总量的一半左右。

Commtrendz Risk Management的主管Gnanasekar Thiagarajan称，如果金价跌破1,000美元/盎司，许多采矿商可能开始削减产量，因为金价在这个价位下方它们将无利可图。