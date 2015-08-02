英媒：北约拦截俄军机频次达冷战后最高

哈通社阿斯塔纳8月2日电 据英国《金融时报》31日报道，过去一周，来自北约波罗的海空中管制部队的战斗机紧急起飞，以拦截22架俄罗斯飞机，包括自18个月前俄罗斯紧张局势开始升级以来东欧上空的两次规模最大的拦截任务。

北约官员表示，今年，北约飞机在欧洲上空总共执行250多次紧急拦截任务，为自冷战结束后同样时间内最多。

北约波罗的海空中管制部队已在欧洲上空执行120次紧急起飞任务。2014年全年为400次，这表明，北约认为俄罗斯空中挑衅的规模和严重程度都稳步上升。

"过去一年，俄罗斯在北约边界附近空中活动的数量和复杂性都在上升，"北约一官员表示，"俄罗斯飞机经常关闭应答器飞行，不递交飞行计划，也不与空中交管部门沟通。"

应答器可以让民航交管部门轻易定位飞机的行踪。俄罗斯一直谨慎行事，没有实质性地飞越北约领空，但飞行活动增加可以被视为俄罗斯试图考验北约采取应对措施的时间。

今年4月，民航组织欧洲空中安全管理局(European Air Safety Agency)裁决称，俄罗斯飞机对民航构成"高风险"。

由于俄罗斯空中巡逻次数增加，北约今年将其波罗的海空中管制部队的规模扩大了一倍。

现在每6个月有两个北约国家须向波罗的海空中管制部队的爱沙尼亚和立陶宛空中基地提供战斗机。意大利和法国自愿在波兰的希奥利艾和马尔堡部署更多战斗机。周三，在立陶宛部署的挪威F-16战斗机紧急起飞，以拦截12架俄罗斯飞机，包括4架米高扬米格31(Mikoyan MiG-31)、4架苏霍伊苏242(Sukhoi Su-242)战斗机、两架安东诺安26(Antonov An-26)和1架依柳辛伊尔76运输机。这些飞机似乎是在执行训练任务，但飞行中关闭了应答器。

上周五，英国台风战斗机(Typhoon)从爱沙尼亚的阿马里空军基地(Amari Air Base)紧急起飞，此前北约空军发现10架俄罗斯飞机逼近芬兰湾上空的波罗的海领空。

这是英国空军在该地区执行的最大规模拦截任务。