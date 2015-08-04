金融时报：世界应为“强美元时代”做好准备

哈通社阿斯塔纳8月4日电 英国《金融时报》4日刊登一篇题为《世界应为"强美元时代"做好准备》的社评文章，以下为全文：

对于美联储(Fed)主席珍妮特•耶伦来说，令美国以外市场为美元的强势做好准备，并不是她的本职工作。

要寻找一个美国"勉为其难"的象征，没有什么能比美元的超重要地位更合适了。美国的国内生产总值(GDP)可能只占了全球总量的五分之一，美元资产占全球储备资产的比例却是上述比例的三倍。绝大多数大宗商品交易，是把美元作为记账媒介的。

这种影响显而易见。国际清算银行(BIS)的一份工作报告发现，发放给美国以外的借款方的美元信贷接近8万亿美元。在更近一些时候，国际货币基金组织(IMF)曾指出，过去美元多轮强势行情，与新兴市场的多次危机，是同步发生的。如今，美元汇率再次猛涨——自去年秋季以来美元指数已上涨20%，它的影响正日渐受到关注。

首先，某些观点认为这种波动很正常。尽管美元指数从去年10月的80上升到了今年3月的100，但从更长时期来看，这样的汇率波动并不起眼。在1981年到1985年期间，美元指数曾经从90猛涨至160，之后才在国际社会一致努力下在三年内被全力压了回去。

美元的剖析是一种艺术：押注美元走强可以反映出对美国的信心，或者反映了其他地区的乌云密布以及对安全资产的抢购。IMF同一份报告显示，如果美国加息反映了对增长的乐观看法、而并非出于收紧货币政策的动机，那么它就是有益的。许多时候，美元走强之时，也是人们对增长产生担忧之时。比如，去年秋天一轮全球通缩，或曾对美元近期汇率上升起了推波助澜的作用。最近，美国的经济表现已经吸引了更多注意力。

事实上，令人吃惊的是，美国的货币政策几乎从未直接关注过美元的全球流动角色。仔细阅读美联储声明或美联储主席珍妮特•耶伦近期的言论，你会很难找到太多提及美国境外世界的语句。耶伦十分关注数据，但她关注的都是美国国内数据：失业率、通胀率和GDP。只有在可能影响美国的情况下，全球经济才会得到重视。本周美国对GDP的修正，提高了在圣诞节前某个时候加息的可能性。

有人可能会预计，美联储对美元走强更担心一些，尤其是有证据表明美元走强已伤及美国驻外分公司的盈利。但是，美国从根本上说是一个封闭经济体，其国内需求状况的重要性压倒了来自境外的需求。相反，如果说有谁担心强势美元的影响，那就是IMF。最近，IMF曾警告说，一旦美联储加息，"国际组合资产将发生大幅度、突然的再平衡"。美元走强的一个深层次原因，是人们确信美元缺乏可靠的替代品。那些预言宽松货币政策会毁了美元储备货币地位的预言家们，未能认识到美元的这种地位并不是建立在其强势汇率上，而是建立在其深入渗透上。美元资产无处不在，能够轻而易举地抛售出手。

中国支撑股市的努力——包括为追逐某一市场点位而停牌或印钞，显示了中国在不得已的情况下走了多远。而欧洲央行(ECB)在危机中撒钱之举似乎也遭遇了政治上的阻碍，这令欧元很难对美元构成挑战

用一位很有影响力的货币思想家的话说，"永远不要理性分析价格变动"。重要的不在于货币的汇率，而在于推动汇率波动的因素。目前，美元的强势是由于美国经济的强势。尽管IMF对加息存在顾虑，耶伦无视美国以外状况的态度不太可能改变，也不应该改变。美国下次加息，将成为美联储历史上传达最充分的加息。对此，人们没理由表示不满。