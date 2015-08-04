跨里海运输通道投入运营 从中国出发的货运班列抵达巴库

哈通社巴库8月4日电（记者哈米多夫•别利克）8月3日上午，首列"游牧特快（Nomad express）"集装箱货运班列抵达阿塞拜疆首都巴库，这意味着跨里海国际运输通道的正式投入运营。

载有82个集装箱的该货运班列于7月28日从中国新疆石河子出发，经多斯特克（阿拉山口）口岸入境，横跨哈萨克斯坦大地，在阿克套港进行装船，之后在阿塞拜疆阿利亚特港从渡轮再次装到火车上，转运至巴库附近的吉舍勒站点，线路全长近4000公里，耗时仅5天。

哈萨克斯坦国家铁路公司总裁阿斯哈尔•马明在接车仪式上表示，跨里海运输通道拥有巨大的发展潜力，它将积极推动哈萨克斯坦和阿塞拜疆过境运输的发展，并成为连接亚洲和欧洲的桥梁。

据悉，"游牧特快"国际集装箱货运班列能够实现首发，与2013年成立的跨里海国际运输通道发展协调委员会的工作息息相关，该班列的线路为：中国-哈萨克斯坦-高加索国家-土耳其。"卡尔斯（土耳其）-阿哈尔卡拉基（格鲁吉亚）铁路的开通将为该运输通道进一步发挥自己的潜力具有重要意义，" 马明说。

阿塞拜疆铁路公司负责人古尔巴诺夫表示，跨里海运输通道的开通对阿哈两国均具有重要意义，哈方为这一项目的落实也作出了众多贡献。（编译：吴然）