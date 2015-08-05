经过近半年的考虑和到访多个汽车销售商面谈，加尼别克夫妇最终决定利用汽车优惠贷款购买国产现代伊兰特。这是一项哈萨克斯坦政府出台的汽车贷款政策，年利率不超过4%，最长贷款期限5年，但仅限于购买国内组装生产的车型。对于加尼别克夫妇这样一对两人月工资为30万坚戈、还需每月支付房屋贷款的普通阿斯塔纳市民来说，这样的优惠贷款是最合适不过了。

哈萨克斯坦政府是在卢布暴跌、二手俄罗斯汽车大量涌入市场的情况下，为保护近些年才有所起色的国内汽车制造业而出台的该政策。截至7月底，哈萨克斯坦开发银行已受理3669笔优惠汽车贷款，贷款金额达115亿坚戈。该国有银行是这一政策的运作者，具体操作将通过国内6大商业银行进行。官方预测优惠贷款政策有望使4000-6000辆国产汽车拥有主人。

虽然优惠贷款政策对国产汽车市场份额的提升起到了积极作用，但全国新车销量反而出现了下降。哈萨克斯坦汽车贸易协会的统计显示，今年上半年的新车销量总额近11.5亿美元，较2014年同期下降34.2%。除了当前并不乐观的经济形势，大量二手车的进入也是造成新车销量下滑的主要原因之一——自从卢布下跌后，俄罗斯二手车不断充斥着市场，卢布回升后这一情况才有所缓解。

当然，加尼别克也可以从亲朋好友那里借点钱，周日到阿斯塔纳汽车市场，从上千辆二手车中挑选一辆比较宽敞和气派的丰田凯美瑞，但除了驾驶，对汽车其他方面一窍不通的他最终还是放弃了这个想法——购买新车将获得5年保修的服务。在每周日举行的阿斯塔纳汽车市场上，来自俄罗斯的二手汽车玲琅满目，连夜从俄罗斯赶来售车的商人们会滔滔不绝的夸耀着自己的汽车，但汽车质量没有明确的保障、翻修现象频现让本地民众对待二手车时变的更加谨慎。

也有朋友建议加尼别克再等几个月，随着吉尔吉斯斯坦加入欧亚经济联盟，来自该国的汽车可能会促使车价的继续下跌。吉尔吉斯多年前就已加入世贸组织，汽车价格要比哈萨克斯坦便宜许多，而加入欧亚经济联盟意味着边境的全面开放。然而加尼别克并不想再等一个冬天，作为南方人的他，估计已经受够了在阿斯塔纳寒冷的冬天等待公交车。

近日，哈萨克斯坦也圆满完成了加入世贸组织的谈判，签署了入世议定书，预计将于年底前生效。也就是说，至年底前，并不只是吉尔吉斯斯坦，世贸组织其他成员国生产的汽车也将涌入哈萨克斯坦。纳扎尔巴耶夫总统在发表致全国人民的讲话时就曾表示："入世后，我们将敞开国门，外国产品将涌入国内市场，若这些产品物美价廉、受到民众青睐的话，国内的相关产业或许将面临停业的困境。这也是我一直在不断的告诫国内企业——你们要加强自身竞争力的原因所在。"是的，哈萨克斯坦入世后，市场竞争将更加激烈，到时，政府估计也很难能出台优惠贷款政策，以保护国内汽车制造商们。但是，竞争的增强也意味着竞争力会得到提升，为在市场经济下生存下去，企业们将着手探索更多的创新。

沉浸在喜悦的"有车族"加尼别克不是十分理解入世将为自己带来的影响，经济学家们预计入世后车价不会出现急速下降，就算明年大降，以他豁达的性格估计也不会为自己当前做出的购车决定后悔。而国内汽车制造商们现在可能正在思考着，未来如何吸引像加尼别克这样拥有固定收入、正在迈向中产阶级的人群成为自己的客户。（撰稿：吴然）