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17:48, 07 八月份 2015 | GMT +6
哈萨克斯坦国际高尔夫球公开赛即将拉开帷幕
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哈通社阿拉木图8月7日电 本社记者从哈萨克斯坦高尔夫协会获悉，第十一届哈萨克斯坦国际高尔夫球公开赛将于8月10-13日在阿拉木图举行。届时，将有来自世界各地的132名选手参加比赛，其中不乏欧洲挑战赛中名列前茅的队员。我国将派出5名选手参加。
据悉，此次高尔夫球公开赛的奖金定为45万欧元。（编译：塔布斯）
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