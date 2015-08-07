环球小姐冠军分享在哈经历和感受

哈通社阿斯塔纳8月7日电 2014年环球小姐冠军、哥伦比亚佳丽葆琳娜•维加，日前通过视频博客向观众分享了自己在担任在阿拉木图举行的第七届歌剧院舞会(The VII Opera Ball) 主持时的经历和感受。

歌剧院舞会是为了表彰当年最成功的35岁以下歌剧演员而举办的一场年度盛宴，每年举行一次。在环球小姐视频博客专栏中，葆琳娜同观众分享了她在参加这场盛事过程中所见、所闻、所想和自己对哈萨克斯坦的一些感触。 "我是第一次来到哈萨克斯坦，感触真的很深。那些歌剧演员真的是太棒了！不像我，他们跳起舞来，简直就是真正的贵族。那些优美的舞蹈、歌喉，还有演员们的曼妙身姿，完全把我迷住了。我觉得我永远都不会忘记在哈萨克斯坦的这段经历，永远！"葆琳娜说。 歌剧院舞会于今年5月27日在阿拉木图举行。在舞会的表彰环节中，美国歌剧演员瑞安•斯皮朵•格林（Ryan Speedo Green）获得最佳男子声乐奖，而最佳女子声乐奖则被哈萨克斯坦歌剧演员艾丽菲雅•卡里莫娃赢取。据悉，获奖演员每人均获得了1万美元的奖励。（编译：塔尔）