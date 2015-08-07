外媒：俄罗斯开始销毁禁运进口食品

哈通社阿斯塔纳8月7日电 据英国《金融时报》7日报道，在对西方食品的禁运已实施一年之际，俄罗斯发起了一项备受争议的运动，将利用焚烧炉、翻斗车、压路机和绞肉机销毁所有禁运的肉类、奶制品和农产品。

周四，三家俄联邦机构开始遵照俄总统弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)签署的法令，没收并焚烧数百吨非法奶酪、水果和其他商品。销毁禁运食品的焚烧炉设置在俄边境口岸，从西部的加里宁格勒到北部的圣彼得堡和东部的阿尔泰。

俄农业监管部门宣布，截至周四午后，已在斯摩棱斯克销毁55吨水蜜桃、油桃和番茄；在奥伦堡销毁了20吨奶酪；在别尔哥罗德销毁了9吨奶酪。

在莫斯科，该部门表示，已没收29吨来自加拿大、荷兰和德国的肉制品、以及28吨波兰苹果和番茄。

俄农业监管部门副主管阿列克谢•阿列克谢延科(Alexei Alekseenko)告诉俄一家电台："这项工作每天都将进行。这不是一项阶段性运动，而是一项严肃的工作。"

来自支持俄政府的某个党派的一名国家杜马议员已提议一项新法案，拟把将禁运食品输入俄罗斯定为犯罪，最多将被判处12年监禁。某民团性质的青年组织已开始对俄超市展开突击检查，搜查禁运的欧洲和美国产品。

这项故意销毁食品的运动引发了一些人的质疑。在俄罗斯，现在有逾十分之一的人口生活在贫困线以下，很多俄罗斯人经历过二战时期的饥荒以及苏联时代的食品短缺。

逾27万人在网站change.org上签署了一份在线请愿书，请求不要销毁食品，而是把它们分发给退休人员、退伍军人和残疾人。

根据普京的新法令，俄政府现在有权销毁所有已进入俄餐厅或食品杂货店的禁运食品，从而填补了之前的禁运漏洞。

普京的发言人德米特里•佩斯科夫(Dmitry Peskov)告诉记者："总统令将开始生效，而且必须得到执行。"他表示，现在还不清楚那27万请愿者是否真的都是俄罗斯人。

去年8月，为报复西方的制裁，俄禁止进口来自欧盟和美国的大多数农产品、肉类和奶制品。禁运是一项旨在一箭双雕的举措，既惩罚西方，又扶持俄本国受到打击的农业，但效果好坏参半。