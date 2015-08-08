批李光耀少年：李光耀比本拉登更糟

哈通社阿斯塔纳8月8日电 据BBC报道，早前曾批评新加坡建国总理李光耀的余澎杉（Amos Lee）又再出击，在新加坡欢庆立国50年之际，制作网络视频指李光耀（Lee Kuan Yew）比恐怖分子头目奥萨马•本拉登"更糟"，更称自己是"最伟大的爱国者"。

17岁的余澎杉今年3月份发表视频批评刚去世的李光耀，引起部分民众反感情绪，甚至报案希望将他捉拿，事件掀起轩然大波。 在长达19分钟的最新视频《回应那些憎恶李光耀视频的人》中，余澎杉指李光耀比在2011年丧命的基地组织首领本拉登更糟，因为他认为"起码大家都知道本拉登是个坏蛋。" 他还批评李光耀的支持者："如果政府内部一直存在无法解决的......与其一起公开讨论问题，寻找解决方案，你们却公然羞辱那些敢于批评政府的人，致使我们国家的问题一直无法解决，甚至变得更糟......我觉得你们是最不爱国的人。" 他在书房内对着摄像镜头说："我是新加坡最伟大的爱国者，因为我向全世界揭露新加坡是如何糟糕。" 法院在上个月7月判他监禁四周，但由于刑期从6月2日还押日算起，因此当庭获释（图为余澎杉获释后与父母离开法庭的资料照片） 最新视频在周五上载后点击次数达将近9万次，而余澎杉也在社交媒体Facebook上写道，"不希望再次被关进监狱里"。 不过到目前为止，视频并未像上次那样引起大范围的关注。虽然一些国外媒体报道了新内容，但本地媒体却低调处理，目前未见有任何相关报道。 一些网民在余澎杉的Facebook粉丝页面上留言欢迎他再次出击，另一些则批评他的言行，但也有不少网民劝他理一理蓬乱的头发。 余澎杉5月份，他被新加坡国家法院裁定诋毁基督教和在网络上传猥亵图像两项罪名有罪，并在6月2日入监，后还押卫生心理学院（精神病院）。 法院在上个月7月判他监禁四周，但由于刑期从6月2日还押日算起，因此当庭获释。不过余澎杉的律师表示，少年将就被定罪提出上诉。 余澎杉被关押的新闻引起国际人权组织的关注，而包括台湾、香港、马来西亚以及新加坡在内的公民社会团体也纷纷呼吁当局释放少年。 针对余澎杉被关押的事件，新加坡前外交部长杨荣文早前在受访时指出，余澎杉是个"非常聪明的小孩"，也希望公众对事件"不要反应过度"。