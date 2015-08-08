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    12:39, 08 八月份 2015 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫签署命令解除南哈州州长穆尔扎赫梅托夫职务

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    哈通社阿斯塔纳8月8日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统8日签署命令，解除南哈州州长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫职务。

    据稍早前消息，穆尔扎赫梅托夫已被任命为祖国之光党第一副主席。（编译：金桥）

    标签:
    总统令 总统 突厥斯坦州 黄金储备
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