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12:39, 08 八月份 2015 | GMT +6
纳扎尔巴耶夫签署命令解除南哈州州长穆尔扎赫梅托夫职务
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哈通社阿斯塔纳8月8日电 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统8日签署命令，解除南哈州州长阿斯哈尔•穆尔扎赫梅托夫职务。
据稍早前消息，穆尔扎赫梅托夫已被任命为祖国之光党第一副主席。（编译：金桥）
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