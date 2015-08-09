俄总统新闻秘书：美制裁破坏双边关系 毫无前途

哈通社阿斯塔纳9月8日电 据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里•佩斯科夫表示，美国的持续制裁政策破坏双边关系氛围，是毫无前途的政策。

佩斯科夫说："实际上，俄方已在各级别的场合多次表达了对彼此制裁的立场，没有任何改变。很遗憾，以制裁来继续对话的趋势将进一步破坏俄美双边关系。也一直可以质疑制裁的效率。" 当地时间7月30日，美国再次以乌克兰问题为由扩大对俄罗斯制裁，11个自然人和15个法人被列入受限制名单。美国的制裁条款与此前相同，即禁止美国企业与受制裁的企业和个人进行业务往来，并冻结受制裁方的资产。 自乌克兰危机爆发以来，俄美关系持续紧张，俄罗斯指责美国利用乌克兰问题对俄实施孤立政策，美国则指责俄干涉乌克兰内政，并同其他西方国家一道对俄实施制裁。美国和一些欧盟国家的制裁措施也对俄罗斯经济造成负面影响。

另外，俄总统普京7月29日签署法令，决定从8月6日起销毁俄禁止进口的农产品。根据普京去年8月初签署的法令，俄罗斯在未来一年内禁止或限制从对俄实施制裁的国家进口农产品、原料及食品。此举被视为回应欧盟和美国对俄制裁的反制裁措施。