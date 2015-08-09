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12:43, 09 八月份 2015 | GMT +6
第六届哈萨克斯坦总统杯冰球赛今日拉开帷幕
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哈通社阿斯塔纳8月9日电 据Vesti.kz消息，9日，第六届哈萨克斯坦总统杯冰球赛正式拉开帷幕。第一场比赛将由阿斯塔纳雪豹冰球俱乐部对阵新库兹涅茨克冶金人。
据悉，比赛将于9日17:00在阿斯塔纳"冰宫"冰上运动馆举行。
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